Le trafic routier devrait atteindre un niveau record alors que le verrouillage se simplifie et que les gens ont peur des transports en commun

Au plus fort du verrouillage, la circulation était tombée à des niveaux jamais vus depuis 1955 et le chant des oiseaux retentissait dans tout le pays, mais le nombre de véhicules sur nos routes augmente maintenant si vite qu’ils pourraient bientôt être plus occupés que jamais, préviennent les militants. la pollution de l’air rend les gens plus vulnérables à Covid-19 l’augmentation rapide du trafic est particulièrement préoccupante.Le bulletin d’information a réduit le bruit Le trafic est tombé à seulement 27% des niveaux de pré-verrouillage en avril, mais était de retour à 83% au début Juillet: presque de retour à 100% Avec la crainte que la pollution de l’air ne rende les gens plus vulnérables à Covid-19, l’augmentation rapide du trafic est particulièrement préoccupante (Photo: Peter Macdiarmid / Getty) Elle a atteint 97% dimanche dernier, avec un trafic le week-end généralement un peu plus élevé que pendant la semaine en ce moment, selon le ministère des Transports. «Nous pourrions bientôt être dans une situation où nous serons de retour à des routes très encombrées et très polluées avec encore plus de voitures parce que les gens ont trop peur d d’utiliser les transports publics et ils n’ont pas d’options de cyclisme sûres », a déclaré Tim Smedley, auteur du livre Clearing the Air.« Nous pourrions donc avoir une deuxième vague en hiver, avec une pollution de l’air pire qu’avant », a-t-il déclaré. Zack Bond, chargé de mission à Asthma UK et à la British Lung Foundation, s’inquiète également du fait que les niveaux de trafic pourraient bientôt atteindre de nouveaux sommets – avec des conséquences particulièrement graves pour les personnes qui ont déjà des difficultés à respirer. « Il y a eu des preuves, bien que non concluantes, pour suggèrent qu’une pollution atmosphérique plus élevée est liée à une mortalité plus élevée due à Covid. Et la plupart des personnes qui se remettent de Covid sont très susceptibles d’avoir un essoufflement ou des difficultés à respirer pendant un certain temps après l’avoir eu », a-t-il déclaré. Lire la suite Pollution de l’air: le petit village du Dorset de 550 habitants a les émissions de NO2 les plus élevées du Royaume-Uni. sont des signes que la marée commence à tourner. Le verrouillage a permis aux gens de mieux apprécier la nature et les avantages d’un environnement propre et le gouvernement semble l’avoir remarqué. reçu. Mais il reste encore beaucoup à faire. «Nous avons cette petite mais très importante fenêtre d’opportunité pour amener les urbanistes et les autorités locales à réimaginer nos villes et nos sociétés sur des lignes d’air pur. Le moment est venu de l’histoire d’apporter les changements dont nous avons besoin », a déclaré M. Smedley. Cinq façons de vous protéger de la pollution de l’air 1 – Mettez en place une barrière dans votre jardin avant pour bloquer les émanations de la circulation routière: si une clôture ou un mur sera efficace, la méthode beaucoup plus écologique consiste à faire pousser une haie. «La plupart des pollutions proviennent des routes, donc une façon de vous protéger est de faire pousser une haie dans votre jardin avant – la verdure et la végétation ont un effet filtrant important sur la pollution de l’air. Cela peut être aussi simple que de laisser pousser du lierre au-dessus d’un mur ou d’une clôture, une végétation dense qui aide à éliminer la pollution de l’air et absorbe le bruit », a déclaré M. Smedley. «Vous voulez une végétation à feuilles persistantes – vous ne voulez pas de feuillus parce que cela ne va arriver que pendant six mois», a-t-il ajouté. «Il y a une étude qui montre qu’un seul arbre réduit la pollution derrière lui de 15 pour cent. Mais une haie dense peut la réduire jusqu’à 50% », a déclaré M. Smedley. 2 – Voyagez le moins possible en voiture: «La meilleure façon de se protéger est d’éviter les routes très fréquentées et de marcher et de faire du vélo autant que possible. La pollution à l’intérieur d’une voiture est 4 à 7 fois plus élevée qu’à l’extérieur, en raison de sa proximité avec les tuyaux d’échappement des voitures à l’avant. Ainsi, en marchant et en faisant du vélo, vous réduisez à la fois votre propre exposition à la pollution et ne l’ajoutez pas davantage en allumant le moteur de votre voiture », a déclaré M. Smedley. 3 – Empruntez les rues secondaires plutôt que de marcher sur la route principale: il vaut la peine de passer un peu de temps à réfléchir à l’itinéraire que vous pourriez emprunter avant de marcher ou de faire du vélo pour voir ce que vous pouvez faire dans des rues calmes. Et vous pouvez essayer différents itinéraires. S’il s’agit d’un voyage que vous faites souvent, l’effet cumulatif de prendre régulièrement l’itinéraire le moins pollué pourrait être important. 4 – Assurez-vous que vos pièces sont bien ventilées: La pollution intérieure est également un problème et vous devez prendre des mesures pour limiter l’accumulation de gaz et de particules à l’intérieur. Une recherche menée en mars par l’Université de Toronto a suggéré que les ménages devraient ouvrir leurs fenêtres pendant au moins une demi-heure par jour, même s’il n’y a pas d’odeur, pour éliminer les produits chimiques nocifs produits par la cuisson, le nettoyage et le tabagisme. Même si un ménage n’a pas produit de nouveaux produits chimiques depuis un certain temps, il est important de continuer à rincer les pièces à l’air – en ouvrant les portes et les fenêtres, en utilisant des hottes de ventilation et, idéalement, en installant un ventilateur mécanique, disent les experts. 5 – Réduire la friture et le rôtissage: Ces formes de cuisson, en particulier, produisent de grandes quantités de minuscules particules, surtout lorsqu’il y a brûlure. Une étude menée par le King’s College de Londres en mai a révélé que la personne moyenne était exposée à 19% de pollution « particulaire » en plus lorsqu’elle passait une journée supplémentaire à cuisiner pour remplacer les aliments précédemment produits par les restaurants, les cantines et les plats à emporter. 6 – Une note sur les masques faciaux: tout en portant un masque facial est conseillé pour freiner la propagation du Covid-19 il n’est pas recommandé comme bonne mesure de protéger une personne contre la pollution de l’air à l’extérieur, en particulier si elle souffre d’asthme, ou d’autres difficultés respiratoires. Les masques faciaux peuvent rendre la respiration plus difficile alors qu’ils n’attraperont pas la plupart des particules les plus dangereuses générées par la circulation, car elles sont si petites et passeront directement à travers. Le livre de Tim Smedley Clearing the Air: The begin and the End of Air Pollution vient d’être publié en livre de poche par Bloomsbury Sigma.

