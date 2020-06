Le Toyota Land Cruiser obtient un nouveau lifting à l’étranger

Certaines dernières images d’espionnage révèlent que Toyota va encore une fois redessiner le Land Cruiser pour 2021 au lieu d’apporter un tout nouveau modèle. De plus, le moteur V8 pourrait être abandonné au profit d’un moteur V6 turbocompressé.

Toyota a débranché le Land Cruiser de génération actuelle en Inde alors que nous entrions dans l’ère BS6, mais le SUV continue d’être un vendeur solide sur plusieurs marchés à l’étranger. Appelé à juste titre le SUV qui ne mourra pas, le Toyota Land Cruiser de génération actuelle se poursuivra encore un certain temps, car un récent ensemble d’images d’espionnage du Moyen-Orient suggère que le SUV a reçu un autre lifting.

Le Toyota Land Cruiser recevra encore un autre lifting pour le marché international.

Le Land Cruiser de génération actuelle existe depuis 2007 et Toyota a régulièrement mis à jour le SUV avec des mises à jour cosmétiques et plus de fonctionnalités. Le dernier lifting a été lancé début 2019 lorsque le SUV a été mis à jour avec une calandre, des phares et des pare-chocs redessinés. Plus récemment, Toyota a présenté la Land Cruiser 200 Heritage Edition qui, nous l’espérions, sera la chanson du cygne pour le modèle de la génération actuelle. Cependant, ces dernières images d’espionnage du SUV revisité signifient qu’un tout nouveau Land Cruiser est encore loin.

Le modèle 2021 abandonnera probablement son V8 à essence pour un nouveau moteur V6 turbocompressé.

Alors quoi de neuf avec ce lifting? Eh bien, le Land Cruiser mis à jour obtient désormais encore plus de chrome sur sa calandre et les phares et la conception des pare-chocs avant et arrière ont également été refaits. Les marchepieds sur le profil latéral du SUV semblent être légèrement surélevés qu’auparavant et il existe également de nouvelles jantes en alliage élégantes. Les mises à jour à l’intérieur comprendront un système d’infodivertissement à écran tactile plus grand, un nouveau tableau de bord numérique, de nouveaux stores d’intérieur et une charge sans fil devrait également faire partie du mélange.

Jusqu’à présent, le Toyota Land Cruiser 200 était propulsé par un moteur V8 essence à double turbocompresseur de 4,6 L produisant 304 ch et 439 Nm de couple maximal. Cependant, les rapports suggèrent que pour 2021, le Land Cruiser pourrait voir un changement de cœur. Bien que non confirmés, ces rapports affirment que Toyota abandonnera le moteur V8 à essence au profit d’un moteur V6 turbocompressé plus petit. Cependant, la puissance du moteur restera probablement à peu près la même que celle du moteur V8. Eh bien, le dimensionnement à la baisse est la norme et on ne peut y échapper.

Il n’y a cependant aucun mot sur cette mise à jour de Land Cruiser pour l’Inde. Le Land Cruiser a été vendu en Inde avec un moteur diesel V8, mais comme mentionné précédemment, il a été abandonné à l’époque BS6 avec son petit cousin, le Land Cruiser Prado. Cependant, la Lexus LX 570 à essence – la LX est la cousine Lexus du Land Cruiser – continue d’être en vente en Inde.