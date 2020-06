Le tout nouveau smartphone bon marché de ZTE est livré avec une batterie amovible et Android 10

La plupart des principaux fabricants de smartphones basés en Chine tirent une grande partie de leurs ventes des marchés asiatiques tout en restant loin de pays comme les États-Unis, mais ZTE est l’une des plus grandes exceptions à cette règle, éclipsant le Les numéros d’expédition au premier trimestre 2020 de certains noms assez énormes aux États-Unis, y compris Motorola et Google.

Pendant que l’entreprise vend un haut niveau de déverrouillage déverrouillé à un prix très raisonnable, nous pouvons supposer en toute sécurité que ses combinés américains les plus populaires sont disponibles sur des opérateurs tels que Visible, Yahoo Mobile et Cricket Wireless avec des spécifications bas à milieu de gamme.

Le dernier appareil de ce type est appelé ZTE Blade A3 Prime et peut déjà être acheté auprès de Visible au prix modique de 99 $ avant de s’étendre à Yahoo Mobile également. Si vous vous demandez ce que les deux opérateurs prépayés ont en commun, la réponse est assez simple: Verizon. Le plus grand fournisseur de services sans fil du pays possède ces deux marques, ce qui signifie que vous n’avez absolument rien à craindre en termes de couverture ou de vitesses 4G LTE.

Mais alors que ZTE proclame avec audace que le Blade A3 Prime « offre le meilleur de sa catégorie de prix », nous ne sommes pas exactement convaincus que ce soit le cas. Certes, 99 $ est un prix incroyablement bas, et vous ne pouvez pas vous attendre du monde à partir d’un tel appareil mobile ultra-abordable, mais le tout nouveau Moto E coûte à peine 50 dollars avec des spécifications infiniment meilleures et un design beaucoup plus moderne.

À son crédit, le ZTE Blade A3 Prime a bien deux choses à faire: lancer Android 10 et emballer une batterie amovible qui ramène de doux souvenirs d’une autre époque pour l’industrie mobile. Malheureusement, tout le reste est … mauvais, du moins sur le papier, des gros écrans à l’écran HD de 5,45 pouces lui-même, ainsi que le processeur quad-core MediaTek Helio A22, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage interne espace, capacité de batterie de 2 660 mAh, caméra arrière unique de 8 mégapixels et tireur de selfies de 5 mégapixels.

Visible vend lui-même ZTE Blade A7 Prime à 89 $ en ce moment avec un design plus élégant, un écran plus grand, une batterie plus grande et un tireur arrière de 16 mégapixels, donc aussi bon marché que l’A3 Prime, il ne se sent vraiment pas assez bon marché.