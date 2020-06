Le tout nouveau carnaval Kia s’écrase contre un mur en quittant la salle d’exposition

Ce tout nouveau Kia Carnival n’a même pas pu quitter la salle d’exposition après sa livraison, car le conducteur l’a immédiatement écrasé contre un mur, ce qui a eu un impact significatif..

Imaginez prendre livraison d’une voiture neuve, qu’elle soit d’entrée de gamme ou coûteuse. La simple vue de voir votre voiture sortir de la salle d’exposition et le premier trajet en voiture est quelque chose à chérir. Malheureusement, ce propriétaire de Kia Carnival n’a pas pu vivre tous ces moments lorsque le monospace s’est écrasé dans la salle d’exposition elle-même.

Dans ce clip, vous pouvez voir que le propriétaire vient de recevoir son tout nouveau Kia Carnival et se dirige vers sa maison pour la première fois. Vous pouvez voir le dirigeant du concessionnaire expliquer quelque chose au conducteur, qui semble maintenant concerner la boîte de vitesses. Après quelques photos et vidéos, tout le monde est assis à l’intérieur pour son premier trajet.

Cependant, la voiture zoome et heurte le mur devant elle. On dirait que le conducteur a perdu le contrôle de la voiture dès qu’elle a touché le trottoir. Une journée heureuse et peu propice s’avère inverse pour les propriétaires. Comme vous pouvez le voir, les dégâts sont considérablement importants et cela créera une facture lourde.

Les premières impressions suggèrent que le type qui conduisait la voiture ne connaissait pas les voitures automatiques. Il semble qu’il se débattait pour contourner ce problème et qu’il ne connaissait pas non plus le mécanisme. Dans les voitures manuelles, la vitesse, dans une certaine mesure, est contrôlée si vous n’avez pas changé de rapport. Dans les voitures automatiques, cela ne fonctionne pas.

Et si vous continuez à voir le clip, vous pouvez voir que le carnaval de Kia frappe le mur plusieurs fois. Le propriétaire ne sait pas quoi faire lorsque vous souhaitez arrêter une voiture. Le capot s’est froissé et la calandre et le pare-chocs avant ont été endommagés. Nous ne sommes pas sûrs, mais il semble que l’accident ait également cassé la lampe frontale.

Les prix de Kia Carnival commencent à Rs 25 Lakhs jusqu’à Rs 34 Lakhs (Ex-showroom). Il obtient un moteur turbo diesel de 2,2 litres qui est associé à une boîte de vitesses automatique à 8 vitesses. Le monospace, techniquement, n’a pas de rivaux directs, mais en termes de prix, il va à l’encontre de Toyota Fortuner, Ford Endeavour et Volkswagen Tiguan All Space.