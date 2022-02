Le tournage d’Indiana Jones 5 est enfin terminé après un long retard

Le prochain volet très attendu de la franchise archéo-star d’Harrison Ford, Indiana Jones 5, a enfin terminé son tournage après plusieurs retards.

Le cinquième film marquera le retour du protagoniste Ford dans le rôle, quinze ans après la sortie d’Indiana Jones et le crâne de cristal au cinéma.

Le producteur Frank Marshall s’est rendu sur Twitter pour annoncer l’heureuse nouvelle aux fans, en postant une photo d’une casquette d’Indy, accompagnée de la légende « C’est terminé ! ».

Prévu pour une sortie en juin 2023, le film avait auparavant été repoussé à plusieurs reprises.

Initialement prévu pour juillet 2019, il a été repoussé au 10 juillet 2020, puis Disney l’a encore retardé d’un an, au 9 juillet 2021, puis au 29 juillet 2022.

Au milieu de l’année 2015, Kathleen Kennedy, directrice de Lucasfilm, a demandé au studio de réaliser un nouveau film dans la lignée d’Indiana Jones et, plus tard encore, elle a demandé qu’Indiana Jones 5 soit réalisé en juillet 2019 avec Steven Spielberg comme régisseur.

L’écriture du scénario a été très long et les données ont été modifiées à plusieurs reprises. En 2020, Steven Spielberg se retire et James Mangold (Ford contre Ferrari, Logan) est nommé régisseur. Le tournage à commencé à le 4 juin 2021 mais a été interrompu a cause de la pandémie covid Le producteur Frank Marshall a répondu à cette nouvelle via Twitter.

Les noms sont maintenant connus.

Aux côtés de Ford dans le rôle emblématique, le nouveau film mettra également en vedette Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Mads Mikkelsen (Hannibal), Thomas Kretschmann (Marvel), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Boyd Holbrook (The Predator), Antonio Banderas (Uncharted) et Tobias Jones (Jurassic World : Fallen Kingdom, Toby Jones.