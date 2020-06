Le tournage de Mission Impossible 7 reprendra en septembre – / Film

Mission: Impossible 7, la dernière excuse pour Tom Cruise risquer sa vie, est actuellement en attente en raison du coronavirus. Mais la production se prépare à commencer à tourner bientôt. Selon co-star Simon Pegg, la dernière aventure du FMI reprendra le tournage en septembre. Pegg n’est pas tout à fait sûr Comment la production reprendra, et il va sans dire que le processus en coulisses sera considérablement différent de celui où tout s’est arrêté.

Presque toutes les productions de films sont arrêtées pour le moment, mais tôt ou tard, les choses vont recommencer. S’exprimant avec Variety, la co-star de la franchise Simon Pegg a révélé que Mission: Impossible 7 le tournage reprendrait après la fin de l’été – septembre, pour être exact. « Cela commencera par les activités extérieures », a déclaré Pegg. « Cela semble assez faisable, et évidemment, des précautions seront mises en place. »

Pegg a ajouté: « Les personnes impliquées dans des activités de proximité, il faudra déterminer qu’elles sont en sécurité. Je ne sais pas quelle est la situation des tests, comment cela fonctionne, ni s’ils pourront être testés régulièrement. «

Mission: Impossible 7 tournait au Royaume-Uni lorsque la fermeture a eu lieu, et il semble que le plan est de retourner au Royaume-Uni en septembre. Parlant avec Today de BBC Radio 4, le premier assistant réalisateur du film, Tommy Gormley, a déclaré: «Nous espérons redémarrer en septembre. Nous espérons visiter tous les pays que nous prévoyons de visiter. Nous espérons en faire une grande partie au Royaume-Uni sur le backlot et en studio. » Gormley a ajouté que le film était plus que susceptible d’atteindre son objectif de tournage de septembre à mai. Gormley a poursuivi:

«C’est notre défi. Nous ne sommes pas un film de chambre. Nous faisons du spectacle, et c’est ce que les gens attendent de nous… Si nous avons les protocoles en place et que nous décomposons toutes les procédures très soigneusement… nous le reprendrons. Certaines choses sont très difficiles comme les scènes de cascades, les scènes de foule, etc., mais nous ne pouvons pas faire un film « Mission Impossible » et ne pas avoir de scène de combat ou de voiture. «

Plus tôt cette semaine, de nouvelles directives de retour au travail ont été publiées pour les productions, notamment: «Les acteurs et l’équipe doivent pratiquer la distance physique chaque fois que possible. La distance physique implique de maintenir une distance d’au moins 6 pieds de toute autre personne à tout moment, sauf lorsque cela est incompatible avec ses fonctions. Les acteurs et l’équipe doivent éviter de se rassembler en groupes. Lorsque cela est possible, séparez les lieux de travail en zones pour faciliter l’éloignement physique. »

