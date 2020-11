Le tournage de la saison 13 de Doctor Who commence, seulement 8 épisodes – / Film

En des temps incertains comme ceux-ci, nous avons besoin Docteur Who plus que jamais. Et voilà, notre extraterrestre préféré qui voyage dans le temps a répondu à nos prières. La 13e saison de Docteur Who a commencé à filmer au milieu de protocoles et de directives de sécurité stricts contre le coronavirus (COVID-19) pour une saison qui sera «amusante et pleine d’action comme jamais – avec beaucoup de surprises», taquine la BBC. Mais, en raison du temps supplémentaire de ces protocoles de sécurité, Docteur Who la saison 13 sera raccourcie à huit épisodes (ce qui signifie probablement sept, plus un spécial de vacances), au lieu des 11 épisodes habituels.

Docteur Who a annoncé que la saison 13 avait commencé à tourner selon des directives strictes de l’industrie et du gouvernement pour assurer la sécurité de tous les acteurs et de l’équipe au milieu de COVID-19. Mais la saison sera de trois épisodes plus courte que d’habitude, contre 11 épisodes (qui au cours des deux dernières saisons ont été une saison de 10 épisodes, avec un spécial vacances). Cela a été un peu décevant de voir le nombre d’épisodes se réduire lentement par rapport aux 13 saisons d’épisodes que nous avions l’habitude d’obtenir (plus les spéciaux de Noël!) Mais honnêtement, c’est un soulagement de devenir nouveau Docteur Who du tout, d’autant plus que le Royaume-Uni se prépare à entrer dans un autre verrouillage et que de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles tardent à reprendre.

Le showrunner Chris Chibnall a fait l’éloge du Docteur Who l’équipe pour avoir travaillé pour remettre la série en production, confirmant le décompte de huit épisodes, mais assurant que «l’ambition, l’humour, le plaisir et les frayeurs que vous attendez de Doctor Who seront toujours bien en place.» Voici la déclaration complète:

«Au cours de ces années les plus étranges, l’équipe de production de Doctor Who a fait des merveilles pour remettre le spectacle en production. Nous sommes ravis de revenir faire le spectacle. Compte tenu de la complexité de la création de Doctor Who, et avec de nouveaux protocoles de travail COVID rigoureux, il nous faudra un peu plus de temps pour filmer chaque épisode, ce qui signifie que nous nous attendons à finir avec huit épisodes, au lieu des onze habituels. Mais rassurez-vous, l’ambition, l’humour, le plaisir et les frayeurs que vous attendez de Doctor Who seront toujours bien en place. Pour tout le monde dans le monde, c’est une période difficile – mais le Docteur ne se dérobe jamais à un défi!

À quoi pouvons-nous nous attendre Docteur Who saison 13? Ce n’est toujours pas clair pour le moment, car le cliffhanger final de la saison 12 sera abordé dans le prochain spécial festif «Révolution des Daleks», qui devrait être présenté en première à une date inconnue (Noël ou Nouvel An sont les dates de sortie prévues). Mais Matt Strevens, producteur exécutif de BBC Studios, a déclaré que la saison « allait être aussi amusante et pleine d’action que jamais – avec beaucoup de surprises. »

Surprises! Que pouvait-il signifier? Ou OMS cela pourrait-il signifier? Compte tenu de la quantité de surprises (et de camées surprises) que Chibnall et co. emballé dans la saison 12, il y a de nombreuses raisons de supposer que cela pourrait signifier un autre retour pour le capitaine Jack Harkness (John Barrowman), favori des fans, et, espérons-le, dans une capacité qui le permettra réellement rencontrer le nouveau docteur féminin. Les fans pensent déjà que nous pourrions voir le capitaine Jack dès le prochain spécial festif, en tant que spin-off dirigé par Barrowman Torchwood a été dirigé par Chibnall pendant deux saisons. Mais ce n’est que spéculation… pour l’instant.

Docteur Who reviendra avant la saison 13 avec la prochaine spéciale festive «Revolution of the Daleks», dans laquelle «les meilleurs amis du docteur Yaz (joué par Mandip Gill), Ryan (joué par Tosin Cole) et Graham (joué par Bradley Walsh) doivent choisir leur vie sans elle. Cependant, ils découvrent bientôt la formation d’un plan inquiétant impliquant l’un des ennemis les plus grands et les plus redoutés du Docteur – les Daleks. Comment combattez-vous les Daleks sans le docteur?

«La révolution des Daleks» est dans la boîte depuis un certain temps, se terminant peu de temps avant que la pandémie COVID-19 ne frappe plus tôt cette année. Le tournage commençant maintenant à la saison 13, nous pouvons probablement nous attendre à la prochaine saison de Docteur Who entre le milieu et la fin de 2021.

