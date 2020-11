Le tournage de Jurassic World Dominion se termine, les acteurs célèbrent – / Film

Monde jurassique: Dominion a eu un long chemin vers l’écran. Le troisième film de la Monde jurassique poursuite de la parc jurassique La franchise a été touchée par des retards et des pauses temporaires au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), avec un tournage de neuf mois alors que la production mettait en œuvre diverses mesures sur le plateau pour assurer la sécurité des acteurs et de l’équipe. Mais finalement, le tournage est terminé, quel réalisateur Colin Trevorrow marqué d’une nouvelle photo de plateau mettant en vedette les acteurs et l’équipe du très attendu tentpole d’action.

Trevorrow, qui revient à la Monde jurassique série après que JA Bayona ait pris les rênes de Jurassic World: Fallen Kingdom, a marqué la fin du tournage en partageant une photo du tournage sur Twitter avec parc jurassique alun Sam Neill et nouveaux arrivants en franchise DeWanda Wise et Mamoudou Athie.

«Enveloppez-vous sur Jurassic World Dominion. Toute ma gratitude à notre équipe et à notre casting extraordinaires. Nous avons fait une famille », a écrit Trevorrow dans la légende du Tweet, qui est sorti samedi matin.

Enveloppez-vous sur Jurassic World Dominion. Toute ma gratitude à notre équipe et à notre casting extraordinaires. Nous avons fait une famille. pic.twitter.com/svD3yURmHw – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 7 novembre 2020

Neill a ajouté au sentiment, en retweetant l’image et en écrivant: «Il y avait des jours où nous pensions que nous ne réussirions pas. Mais nous avons… nous avons réussi ce qui semblait presque impossible. Super équipage. Belle distribution. Meilleur réalisateur. Ouf- et CÉLÉBRATIONS. »

Il y avait des jours où nous pensions ne pas y arriver. Mais nous avons… nous avons réussi ce qui semblait presque impossible. Super équipage. Belle distribution. Meilleur réalisateur. Ouf- et CÉLÉBRATIONS. #JurassicWorldDominion #Parc jurassique https://t.co/MCzIo3efxF – Sam Neill (@TwoPaddocks) 8 novembre 2020

Cela n’a pas été une production facile depuis Monde jurassique: Dominion. La production – qui a été l’un des premiers grands longs métrages hollywoodiens à commencer le tournage au milieu de la pandémie – a été frappée par deux hiatus, d’abord lorsque la pandémie a éclaté pour la première fois, puis il y a un mois, lorsque quelques personnes sur le plateau ont été testées positives. Il n’est pas étonnant que Trevorrow, Neill et le reste de la distribution et de l’équipe soient reconnaissants d’avoir réussi à traverser l’épreuve.

Trevorrow l’a dit lors d’une interview avec Deadline avant la fin officielle du tournage, disant au point de vente «il y a beaucoup d’émotions» et ajoutant: «Je ne suis pas sûr de pouvoir le mettre en mots. Cela a été remarquable. Notre équipe et nos acteurs ont été si résistants. Tous les producteurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour en faire le meilleur possible. Cela a été inspirant.

Détails du tracé pour Monde jurassique: Dominion sont toujours gardés secrets, même si nous savons que le film mettra en vedette le retour d’un autre parc jurassique survivants Laura Dern et Jeff Goldblum aux côtés de Neill. Le trio a parcouru les médias sociaux pour promouvoir son retour dans la franchise Dino, partageant des photos du plateau, rendant hommage à son compatriote parc jurassique l’ancien Richard Attenborough, recréant des moments emblématiques du film de 1993 et ​​encourageant les fans à voter. Ils rejoindront le retour Monde jurassique étoiles Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.

Monde jurassique: Dominion doit arriver dans les salles le 10 juin 2022.

