Le tournage d’Avatar 2 reprend après la fin de la quarantaine de 14 jours – / Film

Les productions à travers le monde ont été retardées en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), mais ironiquement c’est la Avatar 2 qui respecte le calendrier. Réalisateur James Cameron et producteur Jon Landau a tenu ses promesses Avatar 2 devrait reprendre la production en Nouvelle-Zélande cette semaine, la paire atterrissant dans le pays et entrant en quarantaine obligatoire de 14 jours. Le tournage reprend pour de vrai une fois que Cameron et son équipe sortent de la quarantaine.

Variety rapporte que Cameron et Landau sont arrivés à Wellington, en Nouvelle-Zélande, dimanche matin et n’ont pas perdu de temps pour entrer dans la quarantaine obligatoire de 14 jours du pays, de sorte que le tournage de la très attendue Avatar la suite pourrait reprendre dès que possible. Cameron et Landau étaient deux des 54 passagers à bord d’un avion nolisé d’Air New Zealand, partant vendredi soir de LAX et volant pendant près de 13 heures directement de Los Angeles à Wellington.

Dimanche, sur Instagram, Landau a annoncé que lui et Cameron étaient arrivés en Nouvelle-Zélande et entreraient dans la quarantaine supervisée par le gouvernement.

«Arrivé en Nouvelle-Zélande. Notre gouvernement de 14 jours supervisé l’auto-isolement commence maintenant », a déclaré Landau.

Production sur les quatre Avatar Les suites, qui tournaient consécutivement en Nouvelle-Zélande, ont été suspendues en mars en raison de la pandémie de coronavirus, tandis que le pays fermait ses frontières. Bien que les frontières soient officiellement fermées en Nouvelle-Zélande, Cameron, Landau et des éléments d’équipage étrangers ont utilisé une clause d’exemption de frontière pour les étrangers considérés comme ayant une «valeur économique significative». L’industrie cinématographique a été une énorme aubaine pour l’économie de la Nouvelle-Zélande depuis Le Seigneur des Anneaux série a attiré l’attention sur le pays, et la Avatar sequels, qui emploie WETA Digital, basée en Nouvelle-Zélande, a poursuivi ses activités. Les effets seraient budgétisés à 1 milliard de dollars.

La lente réouverture des productions à l’étranger a donné à Cameron la confiance que Avatar 2 peut toujours faire sa date de sortie de décembre 2021, et la récente publication d’une chaîne d’images en coulisses de l’ensemble le prend en charge. Les suites longtemps retardées du méga-hit de 2009 devaient être terminées d’ici la fin de 2020, et pourraient en fait encore faire leurs dates de sortie, que les studios du 20e siècle n’ont pas encore modifiées.

le Avatar les suites ramènent les acteurs du film original Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Sigourney Weaver, et Matt Gerald. Les nouveaux acteurs incluent Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement, et Oona Chaplin. Il y a aussi tout un groupe de jeunes acteurs jouant les enfants Na’vi de Jake et Neytiri dans le film.

Avatar 2 vise un 27 décembre 2021 sortie en salles, et trois suites devraient suivre en décembre 2023, décembre 2025 et décembre 2027.

