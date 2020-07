Le top quatre de Tottenham Hotspur est arrivé trop tard: Jose Mourinho – Football

Jose Mourinho dit qu’il a été encouragé par la forme de Tottenham Hotspur depuis le redémarrage de la Premier League, mais a admis qu’ils avaient laissé leur effort pour se classer dans le top quatre un peu trop tard.

Les Spurs ont remporté cinq de leurs huit derniers matches de Premier League pour passer à la septième place du classement avec 58 points, un point et une place derrière Wolverhampton Wanderers et cinq points derrière Chelsea, qui occupe la dernière place de qualification pour la Ligue des champions. Le club du nord de Londres peut sceller une place dans la Ligue Europa de la saison prochaine s’il bat Crystal Palace dimanche et que les loups ne parviennent pas à battre Chelsea.

«Si je me concentre uniquement sur Palace, je dois dire que c’est une finale, une finale qui peut nous donner l’Europe. Donc, c’est un gros match, une grande finale et concentrons-nous sur ce match », a déclaré Mourinho sur le site Web du club. «Si je regarde le tableau d’ensemble, je le regarde avec le sentiment que nous devrions avoir encore quelques matches à jouer, car l’équipe est dans un bon moment, forte, n’a pas de blessures. Mon sentiment est que dans des conditions normales, nous remplirions les quatre premiers sans problème et nous n’aurions probablement pas besoin de plus de quelques matchs de plus pour le faire.

Les Spurs étaient 14e au classement lorsque Mourinho a succédé à Mauricio Pochettino en novembre et le Portugais a supervisé une amélioration marquée de la forme malgré les blessures de joueurs clés, dont le capitaine Harry Kane et Dele Alli.

«Quand nous sommes tous prêts, nous pouvons être une équipe très forte. Lorsque nous avons certains principes de jeu très automatiques, nous pouvons avoir une base compétitive très, très solide et nous attendons avec impatience la saison prochaine », a-t-il déclaré.

Partager : Tweet