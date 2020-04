Le titre ET-ER de l’hôpital extraterrestre JAVIER PULIDO dessiné gratuitement

Crédits: AWA



Artistes, écrivains et artisans (AWA) a annoncé sa première série numérique ET-ER de l’écrivain Jeff McComsey et de l’artiste Javier Pulido, qui se concentre sur un hôpital de science-fiction, est maintenant disponible gratuitement sur WEBTOON et Tapas. La couverture, par Andrew Robinson, est vue ici.

« Le tentacule coupé ne repoussera pas? Le virus intergalactique a liquéfié l’une de vos têtes? Vous vous sentez un peu bizarre depuis que vous avez traversé ce trou noir? Faites une ligne droite pour Roswell General, le principal établissement médical de la galaxie », lit l’officiel de la série. synopsis. « Au service secret du cosmos depuis 1947, cette équipe interplanétaire de médecins, infirmières, ambulanciers paramédicaux et techniciens est particulièrement qualifiée pour soigner ce qui vous afflige – peu importe d’où vous venez.

« Le patient d’aujourd’hui? Un étranger des boondocks de l’espace dont le système immunitaire mortel mettra les médecins à l’épreuve ultime: pour sauver leur patient, ils doivent d’abord lui survivre. Mais ce n’est qu’une histoire dans l’univers vraiment illimité de ET-ER, qui se trouve à l’intersection de E.R. et Hommes en noir. Pour les courageux travailleurs de la santé de Roswell General, aucune planète n’est trop loin, aucun astéroïde n’est trop petit, et aucune forme de vie n’est trop, enfin, étrangère, pour leurs soins – et ils acceptent la plupart des formes d’assurance. «

AWA a précédemment décrit ses plans pour les premières versions numériques, qui diviseront les prochains numéros de sa série prévue en plusieurs parties pour la sortie numérique.