Le titre d’Electronic Arts glisse de 10% après la faiblesse des bénéfices du deuxième trimestre

L’action d’Electronic Arts prend une raclée alors que les investisseurs réagissent au récent rapport sur les résultats médiocres de la société, qui a vu à la fois les revenus et le revenu net de l’éditeur de jeux vidéo diminuer.

EA a annoncé jeudi soir que son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021 s’élevait à 1,1 milliard de dollars, contre 1,3 milliard de dollars cette fois l’an dernier. Le bénéfice net de la société a chuté de façon spectaculaire à 185 millions de dollars, contre 854 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière.

Les réservations nettes d’EA – les transactions effectuées par les joueurs dans le jeu – ont diminué d’environ 31% par an pour atteindre 910 millions de dollars.

Les investisseurs ont réagi rapidement au rapport sur les résultats et ont procédé au dumping des actions. Le cours de l’action d’EA était en baisse d’environ 10% vers 7 heures du matin. En fin de matinée, il était encore en baisse d’environ 7%, environ 119 $ par action.

S’il y a un avantage à la baisse des actions, il se pourrait que la baisse offre une opportunité bon marché pour les nouveaux investisseurs de rejoindre la société – L’analyste de JPMorgan, Alexia Quadrani, a déclaré à TheStreet que «la vente post-bénéfice dans EA les amène à un point d’entrée attractif. «

EA publie «Les Sims» ainsi que les franchises de jeux de simulation de sport populaires «NHL», «Madden NFL» et «FIFA». Les deux types de titres rivalisent avec les jeux sportifs de Take-Two Interactive sous son étiquette 2K, qui en revanche vient de signaler une saison de résultats à succès. EA a lancé les dernières versions – «Madden NFL 21» et «FIFA 21» à la fin de cette année et les ventes ne seront pas entièrement comptabilisées avant son troisième trimestre fiscal.

Les franchises «Madden» et «FIFA» font généralement grimper les revenus d’EA, et le manque de ventes de nouveaux jeux ce trimestre a nui à sa croissance. «Madden NFL 21» est sorti le 6 août, tandis que «FIFA 21» est sorti le 9 octobre.

La société a annoncé qu’elle publierait un autre volet de sa franchise de tireurs «Battlefield», mais pas avant les vacances de 2021. Elle a également annoncé hier le renouvellement des accords «pluriannuels» avec la LNH, l’AJLNH et l’UFC pour créer plus de jeux de simulation de hockey et de combat pour continuer à stimuler son portefeuille de sports.

FIFA reste l’un des titres phares d’EA. «Même avant le lancement de FIFA 21, notre franchise FIFA connaît la plus grande année civile de son histoire avec nos activités sur toutes les plates-formes, en hausse de 26% d’une année sur l’autre en net bookings», a déclaré le directeur général d’EA, Andrew Wilson, lors de l’appel aux résultats de l’entreprise. «FIFA 20 a atteint près de 35 millions de joueurs sur console et PC.»

Wilson a déclaré que les efforts récents pour transférer FIFA vers le mobile devraient porter leurs fruits au prochain trimestre, en plus des nouvelles versions console et PC du jeu – «FIFA Mobile continue de bien fonctionner et FIFA Online Asia a battu des records d’engagement en Chine et en Corée au deuxième trimestre, » il a noté. Wilson a ajouté que FIFA Mobile avait été lancé au Japon en octobre et a déclaré qu’EA prévoyait de continuer à élargir la base mondiale de joueurs du jeu.

Lors de la conférence téléphonique, on a demandé à EA si elle envisageait d’augmenter les prix de l’un de ses jeux à succès pour compenser la perte de revenus. Le CFO Blake Jorgensen a répondu et a déclaré que la société pourrait l’envisager, mais attend de voir comment ses jeux se comportent sur les consoles de nouvelle génération plus chères qui font leurs débuts ce jour férié.

«Le temps que les gens jouent à des jeux s’allonge… On pourrait dire que cela pourrait nécessiter un prix plus élevé au fil du temps», a déclaré Jorgensen. «Nous aborderons ce problème à mesure que nous nous rapprocherons de l’arrivée de nouveaux jeux dans la console de nouvelle génération. transition. Et ce à quoi je reviens par défaut, restons concentrés sur l’excitation de ce que nous pouvons faire avec les nouveaux jeux, et le prix suivra.