Le titre BATMAN de DC reprendra son programme bimensuel, le numéro 100 arrivera en OCTOBRE

Crédit: DC



Crédit: DC



Après une interruption de près de quatre mois, le titre phare de DC Homme chauve-souris reprendra son calendrier bimensuel le 9 juin lorsque # 92 frappe les étagères.

Après avoir annoncé précédemment des problèmes # 92 et # 93 devrait sortir tous les deux en juin, DC a annoncé aux détaillants que le programme de double expédition se poursuivrait « pendant » La guerre du Joker « et au-delà. »

Crédit: DC



L’an dernier à la même époque, DC a annoncé que Tynion Homme chauve-souris serait publié mensuellement, avec Tom King’s Batman / Catwoman pour combler l’écart… »

Quand Tynion est Homme chauve-souris la course a commencé cependant, Batman / Catwoman n’a pas été prévu à côté de celui-ci – et Homme chauve-souris a poursuivi son programme bimensuel de longue date.

Avant le hiatus de l’industrie de la bande dessinée provoqué par la pandémie de COVID-19, Homme chauve-souris a été sollicité par # 97. Si Homme chauve-souris adhère à son calendrier bimensuel, le précédent sollicité # 94 et # 95 viendrait en juillet et # 96 et # 97 en août, puis le premier «nouveau», jamais sollicité # 98 et # 99 en septembre, suivi d’un jalon # 100 (et # 101) en octobre.