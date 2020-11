Le thriller Russo Brothers suit l’équipe irakienne du SWAT – / Film

Joe et Anthony Russo donnent un coup de pouce à un nouveau film d’action international par un réalisateur pour la première fois grâce à leur accord avec Netflix, qui a produit des succès comme Chris Hemsworth-mettant en vedette Extraction. Mais les frères Russo prennent un pari avec le nouveau thriller d’action, Mossoul, qui évite une grande star et est entièrement en arabe. Basé sur une histoire vraie, Mossoul suit une équipe du SWAT irakienne alors qu’elle se bat pour défendre ses maisons contre les militants de l’Etat islamique. Regarder le Mossoul bande-annonce ci-dessous.

Remorque de Mossoul

Écrit et réalisé par Matthew Michael Carnahan, Mossoul est inspiré par l’histoire vraie d’un groupe de combattants irakiens qui se lancent dans une dangereuse opération de guérilla pour reprendre leurs maisons, leurs familles et leur ville à Daech. Anthony Russo et Joe Russo produit le film en langue étrangère sous leur bannière AGBO aux côtés de Mike Larocca, Jeremy Steckler et Dawn Ostroff, tandis que Fin du jeu scribes Christopher Markus et Stephen McFeely a servi de producteurs exécutifs avec Todd Makurath, Mohamed Al-Daradji, Patrick Newall, Wang Zhongjun, Wang Zhonglei et Felice Bee.

Le film suit un flic irakien inexpérimenté Kawa (Adam Bessa) qui est sauvé d’une fusillade par l’équipe d’élite du SWAT de Ninive, qui les intègre rapidement dans leur escadron dirigé par le major Jasem (Suhail Dabbach). Ishaq Elias co-stars dans Mossoul.

Le film est notamment entièrement en arabe, sans grande star en vue: un gros risque pour un réalisateur débutant comme Carnahan, scénariste chevronné derrière Le Royaume et Horizon en eau profonde pour Peter Berg, ainsi que Brad Pitt’s Seconde Guerre mondiale et le thriller produit par les frères Russo 21 ponts.

Mossoul peut être les débuts de Carnahan en tant que réalisateur, mais les frères Russo soutiennent le projet, produisant le film à travers leur contrat Netflix et disant dans un communiqué: «Cette histoire vraie capture la résilience de l’esprit humain, face à des circonstances apparemment impossibles à gagner, et en son cœur, il célèbre le groupe de soldats qui se sont unis pour protéger leur maison. Nous sommes ravis de nous associer à Netflix pour présenter cette histoire inspirante au monde. »

Voici le synopsis de Mossoul:

Lorsque l’Etat islamique a pris leurs maisons, leurs familles et leur ville, un groupe d’hommes s’est battu pour tout reprendre. Après que le flic irakien inexpérimenté Kawa (Adam Bessa) ait été sauvé d’un échange de tirs déchirant par l’équipe d’élite du SWAT de Ninive, il est rapidement intronisé dans l’escadron des voyous, un groupe de dix frères d’armes dirigés par le sage major Jasem (Suhail Dabbach). Sous la menace constante d’une attaque, l’unité se lance dans une opération de guérilla dangereuse, déterminée à anéantir une base ennemie et à rétablir l’ordre dans le territoire de non-droit. Une extraordinaire histoire vraie d’héroïsme face à des obstacles écrasants, MOSUL est écrit et réalisé par Matthew Michael Carnahan et produit par Anthony et Joe Russo.

Mossoul arrive sur Netflix le 26 novembre 2020.

