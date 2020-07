Le thriller de la Seconde Guerre mondiale de Tom Hanks ‘Greyhound’ est-il basé sur une histoire vraie?

(Ne vous inquiétez pas – cet article fait NE PAS contiennent des spoilers pour le film Apple TV + « Greyhound » avec Tom Hanks)

Le sous-genre de films de la Seconde Guerre mondiale se développe à peu près depuis la fin de la guerre elle-même il y a 75 ans. Et maintenant, le service de streaming Apple TV + nous a donné la dernière entrée dans ce sous-genre: le thriller naval Tom Hanks «Greyhound», sur un commandant nouvellement créé menant un convoi de navires dans un dangereux voyage à travers l’océan Atlantique.

Le personnage de Hanks, le capitaine Krause, est un officier de la marine de longue date, mais il prend part à la guerre pour la première fois dans le sillage de Pearl Harbor. Son travail: escorter un convoi de navires de ravitaillement à travers l’océan Atlantique et les défendre des U-boats nazis si nécessaire.

Il est nécessaire, bien sûr. Sinon, « Greyhound » serait un film assez ennuyeux. Mais cette histoire est-elle réellement arrivée? Le capitaine Krause était-il réel?

«Greyhound» est en fait basé sur un roman de 1955 intitulé «The Good Shepherd» de CS Forester. Et non, ce n’est pas une histoire vraie. Le roman et le film sont un fil de fiction sur un scénario non fictif. Ce que vous voyez dans le film est le type de situation à laquelle de nombreux navires et convois ont été confrontés alors que les États-Unis et le Canada expédiaient des fournitures en Grande-Bretagne tout au long de la guerre. Mais ces personnages et vaisseaux spécifiques n’existaient pas.

Lire aussi: Critique du film « Greyhound »: Tom Hanks combat les sous-marins nazis dans un film de guerre à l’ancienne

Dans un sens, «Greyhound» est une sorte de résumé fictif de la bataille de l’Atlantique, qui est le nom fourre-tout de tous les combats qui ont eu lieu dans l’océan Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début de la guerre, la Grande-Bretagne a reçu des approvisionnements d’Amérique du Nord, les États-Unis intervenant avant même de rejoindre officiellement la guerre lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor.

Le voyage à travers l’Atlantique pour ces navires a été difficile, avec des sous-marins allemands envahissant souvent ces convois d’approvisionnement dans la partie de l’Atlantique connue sous le nom de «Black Pit» – c’est la partie de l’océan qui était hors de portée des Britanniques. force aériennes. Il s’agit, pour être clair, de la majeure partie de l’océan, bien que les sous-marins ne puissent voyager que si loin eux-mêmes.

Ces sous-marins ont détruit des milliers de navires pendant la guerre, ils représentaient donc une menace très réelle pour tout convoi traversant l’Atlantique.

Lire aussi: Tom Hanks dit « honte à vous » aux personnes qui refusent d’aider à prévenir la propagation du COVID-19

Dans le roman, bien que fictif, Forester créait essentiellement un scénario idéal qui décrivait ce que c’était pour les marins alliés pendant la bataille de l’Atlantique. Et le film est une adaptation très clinique, se concentrant presque entièrement sur la façon dont l’équipage du Greyhound gère l’action de moment en instant alors qu’il affronte un escadron de sous-marins.

Fondamentalement, ce n’est pas une histoire littéralement vraie, mais les grands traits se sont certainement répétés pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Greyhound», une exclusivité Apple TV + de Sony Pictures, a été réalisé par Aaron Schneider et a en fait été écrit par Tom Hanks. En plus de Hanks, le film met en vedette Rob Morgan et Stephen Graham. Il arrive sur le service de streaming d’Apple le 10 juillet.