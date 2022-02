Le thème sombre de Google Search devient entièrement noir pour certains internautes

Jusqu’à présent, les thèmes sombres de Google étaient plus gris que le noir pitch/AMOLED préféré par certains. Google teste maintenant un thème sombre complètement noir pour la recherche sur le web de bureau.

Au lieu du gris foncé, l’arrière-plan des pages de résultats de recherche devient #000000. Les autres couleurs des liens et des pages précédemment visitées sont également modifiées pour être légèrement plus audacieuses et moins sourdes.

Pour ceux qui participent à ce test A/B, la page d’accueil de google.com reste inchangée et utilise toujours le gris clair, tandis que le panneau de configuration rapide désigne ce nouveau noir comme un simple « thème sombre ».

Visuellement, le thème gris de Google est meilleur car il est moins discordant, notamment lors de la navigation vers des pages Web inévitablement claires. Si Google Search décide d’utiliser le noir, la société conservera, espérons-le, l’ancien thème sombre comme option sélectionnable par l’utilisateur.

Ce changement est apparu pour certains utilisateurs, mais pas tous, ces derniers jours. En fait, les premières personnes à recevoir le thème l’ont déjà perdu. Le déploiement ne semble pas être spécifique à un système d’exploitation.