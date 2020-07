Le thème PS4 10e anniversaire PS Plus est maintenant disponible gratuitement

PlayStation Plus existe depuis 10 ans. Le service a beaucoup changé pendant cette période, mais il nous a fourni des milliers de jeux PS3, PS4 et PS Vita dans le cadre du package. Pour célébrer, la gamme de jeux PS Plus de juillet comprend trois titres au lieu de deux. Cependant, ce n’est pas tout – vous obtenez également un thème PS4 gratuit.

Ce thème est prêt à être téléchargé maintenant en Amérique du Nord et en Europe, et la vidéo ci-dessus vous donne un aperçu rapide de ce à quoi vous attendre. Ce n’est pas un thème dynamique, mais un arrière-plan statique décoré de personnages et de symboles de toutes sortes de jeux. Il n’y a pas non plus de musique et les effets sonores de l’interface utilisateur sont ceux par défaut. Ce n’est pas le meilleur thème PS4 au monde – surtout si vous n’êtes pas le plus grand fan de la couleur jaune – mais bon, c’est gratuit.

