Le test de référence peut avoir révélé certaines caractéristiques clés de l’Asus ZenFone 7

Un test Geekbench (via Gadgets360) pour un téléphone appelé « asus ZF » pourrait révéler certaines spécifications du prochain Asus ZenFone 7. Le téléphone fonctionnait sous Android 10 lors des tests et comprend 16 Go de mémoire. La gamme Samsung Galaxy Note 20 devrait avoir quelques variantes avec 16 Go de mémoire, donc en théorie, un modèle ZenFone 7 avec une telle quantité de RAM est possible. Que ce soit probable est une autre histoire. Le code sous la liste de la carte mère indique « kona », ce qui indique que le téléphone sera alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 865. C’est le chipset haut de gamme de Qualcomm.

Qu’Asus envisage de sortir un ZenFone 7 n’est pas une surprise; en février, un communiqué de presse de Qualcomm mentionnait l’Asus ZenFone 7 comme un téléphone qui serait alimenté par le chipset Snapdragon 865.

L’année dernière, le ZenFone 6 est sorti le 25 mai 2019. L’appareil dispose d’un écran LCD de 6,4 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 et un rapport d’aspect de 19,5: 9. Le téléphone est disponible en plusieurs configurations dont une équipée de 6 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Les autres options incluent 6 Go de RAM / 128 Go de stockage, 8 Go de RAM / 256 Go de stockage et 12 Go de RAM / 512 Go de stockage. La configuration à double caméra à l’arrière comprend une « caméra flip » 48MP qui bascule de l’arrière vers l’avant pour gérer les selfies et une caméra ultra-large 13MP. La batterie massive de 5000 mAh à bord maintient les lumières allumées.

L’Asus ZenFone 7 sera très probablement disponible aux États-Unis comme l’ont été les précédents modèles ZenFone. Avec le modèle de l’année dernière de plus d’un an, nous ne serions pas surpris de voir le ZenFone 7 présenté très bientôt.