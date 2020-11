Le temps presse pour que Google corrige le bogue frustrant de Chrome OS trouvé sur les applications Android

Selon Android Police, Google fait une course contre la montre pour corriger un bogue à temps, car dans trois jours seulement, Chrome OS 87 doit être publié sur le canal Stable. Les applications Android ne se sont jamais bien comportées sur Chrome OS et maintenant ce bogue ralentit considérablement les vitesses de saisie auxquelles un utilisateur doit faire face lors de la saisie au clavier lors de l’exécution d’une application Android sur Chrome OS 87. La saisie au clavier ralentit jusqu’à une exploration forçant le l’utilisateur doit attendre la ligne précédente qu’il a tapé pour atteindre l’écran avant de taper la ligne suivante. Le problème affecte les utilisateurs des canaux Beta, Dev et Canary sur Chrome OS 87.

Le temps presse pour que Google corrige un bogue sur Chrome OS



Même si le ralentissement n’affecte pas le canal Stable pour le moment, cela pourrait changer car après les trois jours susmentionnés, Chrome OS 87 commence à fonctionner sur le canal Stable, apportant le bogue d’entrée au clavier à ceux qui sont habitués à un fonctionnement relativement sans bogue. expérience sur ce canal. Les utilisateurs de Chrome OS se sont plaints du problème sur le Page d’assistance Google. Un membre dont le nom d’utilisateur est Mattev écrit: « Certaines applications sont très lentes à taper. Ce que je veux dire, c’est que si je tape des trucs comme celui-ci, les caractères prennent du retard et mettent quelques secondes à apparaître à l’écran. Chrome le navigateur fonctionne correctement. Le problème se produit dans d’autres applications comme le navigateur Opera. Je suis sur la version bêta. Un autre problème est que lorsque vous passez la souris sur un onglet dans le navigateur Chrome, certains autres onglets clignotent clair / sombre. Je ne sais pas si c’est en relation. »

Redémarrez votre Chromebook, ne fermez pas simplement le couvercle, tous les soirs.

Réinitialisez tous les indicateurs. Les drapeaux sont vraiment destinés à l’équipe d’ingénierie / développement de Google, pas aux utilisateurs finaux.

Supprimez ou désactivez les extensions inutiles. Ou, effectuez une réinitialisation du navigateur pour tous les désactiver.

Limitez au minimum le nombre d’onglets ouverts, surtout si vous faites quelque chose où les performances sont importantes.

Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d’espace disponible (plus que quelques Go) sur votre stockage interne. Un expert des produits Diamond nommé Jim Dantin, considéré comme l’un des meilleurs assistants qui parcourent les communautés d’assistance Google cherchant à répondre aux questions, avait des solutions pour une solution à court terme. Il a écrit: « La cause habituelle des problèmes » lents « , est qu’une ou plusieurs extensions causent des problèmes, des indicateurs que vous avez peut-être modifiés, trop d’onglets ouverts, vous n’avez pas complètement éteint votre Chromebook récemment, vous manquez d’espace de stockage, ou vous avez trop d’extensions installées. Vérifiez votre vitesse Internet. J’aime speedof.me ou speedtest.net comme test. Comparez avec ce que vous devriez obtenir de votre fournisseur d’accès Internet. «

Il ne fait aucun doute que créer des documents ou simplement taper de manière générale avec ce bogue de latence est frustrant. Le mois dernier, les utilisateurs de Chrome OS ont réglé un autre problème. Pour s’assurer que les applications Android peuvent être lues sur Chrome OS, elles ont été universellement dimensionnées pour être 25% plus grandes. Le problème avec cela est que dans le processus de mise à l’échelle de ces applications, le contenu semble être trop gros à l’écran, ce qui entraîne la coupure du contenu. Un autre problème était que les utilisateurs avec un stylo numérique découvraient que la pointe du stylo ne correspondait pas à l’endroit où «l’encre» commençait sur l’écran. En d’autres termes, l ‘«encre» traînait la pointe du stylo numérique, ce qui rendait difficile le dessin pour les utilisateurs, car les lignes étaient en bas à droite. Les utilisateurs seraient obligés de deviner quand ils placeraient la pointe du stylet sur l’écran, où le dessin réel allait apparaître. Et comme il n’y avait aucun moyen de désactiver la mise à l’échelle uniforme, certaines solutions de contournement ont été suggérées, telles que l’utilisation d’une application appelée Activity Launcher (disponible sur le Google Play Store).

1) Installez l’application, lancez-la et recherchez «affichage». 2) Cliquez sur com.android.settings. Paramètres d’affichage pour lancer les paramètres d’affichage masqués.3) Cliquez sur « Avancé » puis sur « Taille de l’écran ». 4) Déplacez la taille d’affichage sur « petit » pardéplacer le curseur vers la gauche.Vous devez répéter ces instructions de l’étape 2 à 4 chaque fois que vous vous déconnectez ou redémarrez votre Chromebook.. Suite à cette solution de contournement, les applications redeviendront telles qu’elles étaient avant la première tentative de mise à l’échelle uniforme sur Chrome OS.