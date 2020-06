Le Telluride Film Festival 2020 se poursuivra malgré la pandémie – / Film

Au cours des derniers mois, en commençant par South by Southwest en mars, plusieurs grands festivals de films ont été soit annulés, soit passés à des versions en ligne plus petites face à la pandémie de coronavirus en cours. Mais alors que les restrictions commencent à diminuer à des degrés divers à travers le pays, le Telluride Film Festival au Colorado a annoncé que le spectacle devait se poursuivre, allongeant la durée du festival d’une journée supplémentaire dans le but de fournir plus de sécurité aux participants.



Le festival a envoyé un e-mail aux médias (via IndieWire) annonçant qu’ils ont modifié les plans de l’événement de cette année, mais que cela continuera. Au lieu de commencer le 4 septembre, comme initialement prévu, il commencera maintenant jeudi, 3 septembre et parcourir 7 septembre.

«Nous vous contactons aujourd’hui pour vous faire savoir que nous travaillons dur pour fournir un environnement sûr et joyeux qui comprendra une journée supplémentaire pour permettre plus d’espace à l’intérieur et entre les projections, ainsi que tous les ajustements et ajustements de sécurité nécessaires. «Je me suis familiarisé avec, peu importe où vous appelez chez vous», ont-ils déclaré.

Personnellement, je suis un peu en conflit à ce sujet. Nous survolons environ 100 000 décès par coronavirus aux États-Unis, et il est assez clair que ce nombre continuera d’augmenter. Avec aucun vaccin en vue, et une deuxième vague potentielle du virus probable sur le chemin si nous ne prenons pas les précautions nécessaires, il semble un peu fou qu’un festival – celui qui comprend théoriquement des milliers d’invités du monde entier, qui sont traditionnellement assis les uns à côté des autres pendant des heures – seraient même considérant continuer dans ces conditions.

«Il y a eu une détermination à aller de l’avant, en grande partie alimentée par les voix dans notre communauté», lit-on dans leur message. «Cette communauté comprend que les films sont vraiment des machines d’empathie, que lorsque nous nous réunissons pour assister ensemble à la gloire du cinéma, quelque chose de magique se produit. Nous suggérons humblement que notre monde a besoin de la lumière du cinéma et de ses beaux sous-produits de la compassion et de l’alchimie narrative émotionnelle comme jamais auparavant. »

« Nous nous engageons à respecter toutes les orientations, comme le suggère le consensus des voix de la communauté scientifique avec laquelle nous sommes actuellement en consultation », ont déclaré les organisateurs. «Ce ne sera pas un événement comme d’habitude. Les choses seront et se sentiront très différentes… »

Il est clair que les organisateurs ont de bonnes intentions ici, mais ces intentions seront-elles suffisantes pour convaincre les scénaristes, réalisateurs, acteurs, presse, etc. de s’envoler dans une petite ville de montagne pour assister à ces projections? Je sais que je ne serais pas présent, mais tout le monde va avoir un niveau de confort différent autour de ces trucs… et qui sait, peut-être que les choses iront mieux en septembre.

