Le télescope SA MeerKAT recevra 20 nouveaux plats

Mathon Lot 3 Couvercles en verre Excell'Inox 16, 18 et 20 cm Mathon

Le lot de 3 couvercles en verre de 16, 18 et 20 cm de la gamme Excell’Inox permet de cuire à l’étouffée tout en surveillant la cuisson de vos plats. Pratique, il évite les projections et maintient les plats au chaud. Sa poignée en silicone évite les brûlures. Existe en dimensions : 16, 18, 20, 24 et 28 cm