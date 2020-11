Le télescope Hubble repère une «  plus grande citrouille  » dans l’espace pour Halloween

Alors que les familles rentrent dans leurs canapés pour regarder Charlie Brown aider son ami Linus à attendre la grande citrouille Halloween , ils pourraient être surpris d’apprendre que la NASA a déjà découvert une «plus grande citrouille».

Images de la NASA Le télescope spatial Hubble montrez ce qui ressemble remarquablement à une lanterne géante dans le ciel. La « citrouille » est en fait une image des premiers stades d’une collision entre deux galaxies.

Le visage de la citrouille se compose de deux étoiles rouges vieillissantes, qui forment les yeux et donnent à la région une lueur orange et un sourire bleu tordu composé d’amas d’étoiles nouveau-nés. Avec une dispersion d’étoiles bleues au premier plan, on dirait que la citrouille s’est habillée de paillettes pour Halloween.

L’instantané de Hubble d’une collision précoce entre deux galaxies ressemble remarquablement à un jack-o-lantern géant dans le ciel. (Crédit d’image: NASA, ESA et W. Keel (Université de l’Alabama))

Cette « plus grande citrouille » est, bien sûr, beaucoup plus grande que la citrouille de Charlie Brown. La vue entière s’étend sur près de 109000 années-lumière, ce qui correspond à peu près au diamètre de notre voie Lactée galaxie, selon la NASA.

Bien que la région ressemble actuellement à nos yeux à une citrouille d’Halloween, la forme se dissipera bientôt à mesure que la paire de galaxies en collision deviendra plus entrelacée. La NASA prédit que cette paire, qui se trouve à 120 millions d’années-lumière dans la constellation de Canis Major, pourrait devenir une galaxie spirale géante. Le «sourire» peut être le début du processus de reconstruction de cette spirale, ont déclaré des chercheurs dans un Description de l’image de la NASA . Le bras du sourire embrasse les deux galaxies et s’est probablement formé lorsque le gaz interstellaire a été comprimé lorsque les galaxies ont commencé à fusionner.

La plupart du temps, quand deux les galaxies se heurtent , ils perdent leur forme de disque aplati typique et les étoiles de chaque galaxie sont brouillées dans un nouvel espace en forme de football, a déclaré la NASA. Finalement, ils forment une galaxie elliptique.

Si la « plus grande citrouille » devient une galaxie spirale géante, ce sera un exploit rare. Il n’y a qu’une poignée d’autres exemples dans l’univers, y compris Galaxie de Rubin , ont déclaré les astronomes dans la déclaration de la NASA.

Le mystère et l’intrigue entourant le type de galaxie que ces deux galaxies en collision s’avéreront correspondre à sa réputation de «plus grande citrouille». Dans «C’est la grande citrouille, Charlie Brown», le pauvre Linus n’a jamais aperçu la mystérieuse grande citrouille qu’il était si excité de voir.

