Le téléphone 7 5G de Realme arrive en Europe avec des données haut débit abordables

Realme lance sa version 5G de son téléphone 7 au Royaume-Uni.

Il est présenté comme le téléphone 5G le plus abordable d’Europe à 279 £, ou 229 £ lors d’une vente Black Friday.

Les Buds Air Pro et Watch S arrivent également dans le pays.

Vous n’aurez peut-être pas à dépenser beaucoup pour obtenir un téléphone 5G au Royaume-Uni. Realme a publié sa version 5G du 7 dans le pays, et il serait le téléphone 5G le plus abordable d’Europe.

Le téléphone mis à niveau est maintenant disponible pour 279 £ (environ 370 $), ou 229 £ lors d’une vente Black Friday du 27 novembre au 30 novembre. C’est beaucoup plus que la base 7, mais vous obtenez également un écran 120 Hz plus lisse (par rapport à 90Hz) ainsi qu’un chipset MediaTek Dimensity 800U amélioré qui apporte la prise en charge de la double carte SIM 5G.

Voir également: Les meilleurs téléphones au Royaume-Uni à moins de 300 £

C’est un appareil familier au-delà de ces mises à niveau. Le Realme 7 5G tourne autour d’un écran 1080p de 6,5 pouces et comprend 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage extensible. Vous obtenez également un appareil photo principal 48MP f / 1.8 avec un 8MP f / 2.3 ultra-large, une macro 2MP f / 2.4 et une caméra portrait noir et blanc 2MP f / 2.4.

Vous obtenez toujours une batterie de 5000 mAh malgré l’ajout d’une 5G potentiellement gourmande en énergie, bien que la charge filaire rapide de 30 W aide à compenser en vous permettant d’atteindre une charge de 50% en 26 minutes.

Deux autres appareils arrivent au Royaume-Uni pour la première fois. Les Buds Air Pro de Realme sont de véritables écouteurs sans fil avec un design semblable à celui des AirPod et une suppression active du bruit pour 80 £ (environ 106 $). Ceux-ci seront mis en vente le 3 décembre. Et si vous voulez une montre intelligente à faible coût, la Realme Watch S à 75 £ (100 $) (ci-dessus) offre une surveillance de la fréquence cardiaque, une surveillance de l’oxygène dans le sang et une résistance à l’eau IP68 encadrée par un écran rond de 1,3 pouces . Il sera également mis en vente le 3 décembre et prendra en charge l’iPhone pour la première fois en plus d’Android.