Le teaser d’Outlast Trials indique la fenêtre de publication 2021

À la fin de l’année dernière, le développeur Red Barrels a annoncé une toute nouvelle entrée dans le Survivre à univers, The Outlast Trials. Ensuite, l’information clé concernait les capacités coopératives à quatre joueurs. Mais les informations les plus récentes sont beaucoup plus troublantes. Apparemment, les sujets de test du jeu, y compris le personnage du joueur, auront une technologie de vision nocturne installée sur leurs crânes. Une nouvelle bande-annonce le suggère, tout en partageant également la fenêtre de sortie du titre en 2021.

Voyez l’horreur par vous-même dans The Outlast Trials teaser lié ci-dessous:

Red Barrels a présenté le nouveau look lors du salon du jeu PC du week-end dernier. Bien qu’une grande partie de la bande-annonce soit de nature cinématographique, il existe une teinte de gameplay vers la fin. Cela ne dure pas longtemps, cependant, car le personnage est rapidement envoyé par une silhouette imposante et brandissant un marteau.

En présentant la bande-annonce ci-dessus, Red Barrels a également partagé plus de détails sur l’histoire derrière The Outlast Trials. Cette aventure de la guerre froide voit des sujets humains testés «recrutés involontairement» par la Murkoff Corporation. Les tests eux-mêmes se concentrent sur les méthodes avancées de lavage de cerveau et de contrôle mental. Les sujets des tests, et par les joueurs par procuration, se retrouveront au bord du gouffre, leur endurance, leur moralité et leur santé mentale étant suspendus. Peut-être que les choses ne seront pas aussi écrasantes dans une coopérative à quatre joueurs? (Oui en effet.)

Au moment de l’écriture, il semble The Outlast Trials n’est confirmé que pour PC, compte tenu de son apparition sur le PC Gaming Show. Cependant, ni la bande-annonce ni la description YouTube de Red Barrels pour ladite bande-annonce ne contiennent de détails concrets sur des plateformes spécifiques. De telles informations devraient émerger à l’approche de 2021.

[Source: Red Barrels]