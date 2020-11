Le taux R au Royaume-Uni tombe en dessous de 1 pour la première fois depuis des mois alors que des restrictions strictes aident à lutter contre l’augmentation des cas de Covid

La transmission du coronavirus n’augmente plus au Royaume-Uni après des semaines de mesures intensifiées, les scientifiques estimant que le taux de R est maintenant probablement inférieur à 1,0.Le groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) a déclaré vendredi que le nombre estimé de R pour le Royaume-Uni se situait désormais entre 0.9 et 1.0. Le chiffre indique que les restrictions renforcées à travers le Royaume-Uni et les verrouillages en Angleterre et au Pays de Galles ont aidé à lutter contre la transmission du virus, qui avait augmenté auparavant.Un taux R inférieur à 1,0 signifie que chaque personne infectée par le virus est allumée. moyenne la répercutant à moins d’un autre, ce qui entraîne une diminution des cas au fil du temps. Les chiffres suggèrent que le nombre de cas pourrait actuellement diminuer de 2% par jour. C’est la première fois depuis août que R est enregistré en dessous de 1,0, après des mois de cas en spirale. Les chiffres montrent une amélioration semaine après semaine, avec le nombre R la semaine dernière estimé entre 1,0 et 1,1 Le taux R est clé Le maintien du nombre R en dessous de 1,0 est un objectif clé dans la stratégie du gouvernement pour contrôler le virus, bien que d’autres Des facteurs tels que les décès et la capacité hospitalière sont également pris en compte pour décider d’imposer ou d’assouplir les restrictions.Les chiffres régionaux pour l’Angleterre montrent que la situation s’améliore dans une grande partie du pays, avec R dans le Nord-Ouest estimé entre 0,7 et 0,9, tandis que dans le Nord-Est et dans le Yorkshire, il est estimé entre 0,8 et 1,0, mais certaines régions du pays continuent de voir une augmentation du nombre de cas malgré les mesures de verrouillage. Le R à Londres est estimé entre 1,0 et 1,1, tandis que dans le sud-est, il est de 1,0 à 1,2, ce qui signifie que les cas vont probablement continuer à y augmenter.Boris Johnson dit que son plan d’hiver Covid maintiendra R en dessous de 1,0, mais il y a peu de marge de manœuvre dans les dernières données (Photo: JAMIE LORRIMAN / POOL / AFP via Getty) Sage a déclaré: «Ces estimations représentent la transmission de Covid-19 au cours des dernières semaines en raison du délai entre une personne infectée, présentant des symptômes et nécessitant des soins. «Les estimations du R et des taux de croissance sont présentées sous forme de fourchette, et les vraies valeurs se situent probablement dans cette fourchette.» L’organisme a averti qu ‘«étant donné l’approche de plus en plus localisée de la gestion de l’épidémie, en particulier entre les pays, les estimations au niveau du Royaume-Uni sont moins Peu de marge de manœuvre pour la relaxationBoris Johnson a déclaré plus tôt cette semaine que son plan de verrouillage local à plusieurs niveaux, qui doit entrer en vigueur en Angleterre à partir du 2 décembre, vise à maintenir le nombre R en dessous de 1,0 à l’approche de Noël – bien que h les derniers chiffres suggèrent qu’il y a peu de marge de manœuvre pour se détendre sans une augmentation des cas. On pense que plus d’un pour cent de la population en Angleterre est actuellement atteinte de coronavirus. Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics (ONS) jeudi estiment qu’il y a 633000 personnes dans les ménages privés en Angleterre avec Covid-19 entre le 15 et le 21 novembre, soit environ une personne sur 85. En savoir plus Les infections à Covid-19 en Angleterre chutent pour la première fois depuis l’été. Cependant, l’ONS a déclaré que «ces dernières semaines, le taux de positivité en Angleterre a montré des signes de stabilisation». Les infections ne progressent que chez les enfants en âge de fréquenter l’école secondaire, suggèrent les chiffres de l’ONS, les cas diminuant chez les adultes de 35 ans et plus et se stabilisant parmi les autres groupes d’âge.