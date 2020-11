Le taux d’infection à coronavirus «  ralentit  » en Angleterre et au Pays de Galles

Le taux d’infections à coronavirus en Angleterre et au Pays de Galles semble ralentir. L’Office for National Statistics (ONS) a déclaré qu’en Angleterre, selon les estimations, 618700 personnes – une sur 90 – avaient eu Covid-19 entre le 25 et le 31 octobre, contre 568100 la semaine précédente.Mais alors que le taux d’infection a augmenté ces dernières semaines, Le taux d’augmentation est moins prononcé par rapport aux semaines précédentes », a déclaré l’ONS. Ruth Studley, responsable de l’analyse pour l’enquête sur l’infection Covid-19, a déclaré:« Au niveau national, les infections ralentissent en Angleterre et au Pays de Galles, mais elles le sont toujours. en augmentant. En Angleterre, toutes les régions à l’exception du Nord-Est ont montré des niveaux d’infection accrus. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i «Le niveau d’infection chez les jeunes adultes et les adolescents plus âgés semble s’être stabilisé récemment. Cependant, ils continuent d’être les plus susceptibles d’être infectés malgré des augmentations dans tous les autres groupes d’âge. » En savoir plus Test de Liverpool: la fortune de Boris Johnson est bloquée dans une « grande ville » où il a été obligé de s’excuser une fois.En examinant les nouvelles infections quotidiennes, l’ONS a déclaré que le taux en Angleterre semble s’être « stabilisé » ces dernières semaines à environ 50000 nouveaux infections par jour. Il y a eu en moyenne 45 700 nouveaux cas par jour de Covid-19 dans des maisons privées entre le 25 et le 31 octobre, contre environ 51 900 nouveaux cas par jour pour la période du 17 au 23 octobre. Les chiffres n’incluent pas les personnes séjournant dans des hôpitaux ou des maisons de soins et sont basés sur plus de 689000 tests sur écouvillon recueillis à travers le Royaume-Uni chez des personnes avec et sans symptômes. Le Dr Jonathan Pearson-Stuttard, de la School of Public Health de l’Imperial College de Londres, a déclaré: «Le plafonnement global du nombre de cas masque les différents schémas vécus par les différents groupes d’âge – les adolescents et les jeunes adultes ont vu les taux d’infection se stabiliser, mais il y a eu des augmentations dans tous les autres groupes d’âge, y compris les groupes de personnes âgées qui présentent le plus grand risque d’hospitalisation et «Et les régions avec les taux les plus élevés de Covid-19, comme le nord-ouest de l’Angleterre, ont connu une baisse des cas au cours de cette période, tandis que d’autres régions avec des taux d’infection plus faibles, comme les East et West Midlands, continuer à voir des augmentations des taux d’infection. »App Étude sur les symptômes Covid Pendant ce temps, l’application Zoe Covid Symptom Study, gérée par King’s College London, suggère qu’il y avait 42 049 nouveaux symptômes par jour cas de Covid-19 au Royaume-Uni en moyenne au cours des deux semaines précédant le 1er novembre (hors maisons de retraite). Les chercheurs à l’origine de l’étude ont déclaré que la valeur de reproduction au Royaume-Uni – le taux R – est actuellement de 1,0 et de 1,0 en Angleterre. Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), qui conseille le gouvernement, a déclaré que la valeur R de la transmission du coronavirus pour l’ensemble du Royaume-Uni reste comprise entre 1,1 et 1,3.Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique à King’s, a déclaré que les cas quotidiens diminuaient dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse, et dans l’ensemble, les cas évoluent dans la «bonne direction». Il a déclaré qu’ils étaient un «signe positif que nous avons passé le pic de cette deuxième vague», ajoutant: «Nous exhortons tout le monde à respecter les restrictions et aider à réduire le nombre de cas dès que possible pour aider le NHS, mettre fin au verrouillage et nous remettre en forme pour décembre. »Fausse projection Le gouvernement a été critiqué après qu’il est apparu que les principales projections concernant les admissions et les décès à l’hôpital Covid-19 étaient présentées au public lors d’une conférence de presse à Downing Street et utilisé pour justifier un deuxième verrouillage en Angleterre contenait des erreurs. Les projections haut de gamme suggérant que les admissions journalières à l’hôpital en Angleterre pourraient atteindre près de 9000 début décembre, tandis que les décès quotidiens pourraient atteindre 1400, ont maintenant toutes deux été révisées à la baisse.Boris Johnson a utilisé un graphique montrant les principales projections pour les admissions à l’hôpital Covid-19 et les décès présentés. au public lors d’une conférence de presse à Downing Street, et utilisé pour justifier un deuxième verrouillage en Angleterre, qui a par la suite été découvert comme contenant des erreurs (Photo: Leon Neal / AFP) Plus de 64000 décès impliquant Covid-19 se sont maintenant produits au Royaume-Uni, selon les chiffres produits par les agences statistiques. Quelque 61498 décès ont jusqu’à présent été enregistrés au Royaume-Uni, où Covid-19 était mentionné sur le certificat de décès.On sait que 2442 décès supplémentaires sont survenus en Angleterre, plus 24 en Écosse, 163 au Pays de Galles et 43 en Irlande du Nord, selon Des données supplémentaires publiées sur le tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus.Pendant ce temps, le University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust (UHB) a déclaré que l’hôpital Queen Elizabeth avait été contraint de reporter toutes les procédures prévues après une forte augmentation des cas d’urgence Covid-19 et non-Covid-19. Quelque 359 lits d’hôpitaux ont été occupés par des patients confirmés de Covid-19 le 3 novembre – une énorme augmentation le 7 septembre alors que le chiffre était de 60. La fiducie, l’une des plus importantes du pays, a également «suspendu» les procédures gynécologiques telles que les hystérectomies dans la ville. L’hôpital de Good Hope, qu’il gère également. Elle espère continuer à traiter les personnes atteintes de cancer.L’association médicale britannique a déclaré que la décision de l’UHB risquait de mettre la vie des patients en danger et était « une indication claire de l’extrême pression à laquelle le service de santé est confronté ici, pression susceptible d’être reproduite dans de nombreuses fiducies à travers le pays alors que nous entrons dans les mois d’hiver ».

