Le Tata Nexon 2017 transformé en le dernier Nexon 2020

Découvrez cet ancien Tata Nexon qui a été modifié dans le dernier modèle 2020 de l’avant. Le coût total encouru n’est pas si élevé.

Tata Nexon a été lancé en 2017 et au début de cette année, il a finalement fait peau neuve. Le modèle rénové a connu des améliorations esthétiques à l’extérieur et à l’intérieur, de nouvelles fonctionnalités et des moteurs conformes BS6. Voici un moyen d’améliorer l’apparence de votre Nexon pré-lifting vers le dernier modèle.

Comme vous pouvez le voir ici, l’ensemble de l’aspect avant a été modifié selon le dernier modèle. Les pare-chocs ont été rafraîchis, des plaques de protection ont été ajoutées avec le design Tri-flèche sur la fausse grille d’aération. Le boîtier du phare antibrouillard a également été changé avec la conception des phares. De plus, il reçoit maintenant des phares à LED et des antibrouillards à LED, comme on le voit sur le nouveau modèle.

La calandre avant est également du dernier modèle et même la forme du capot a été légèrement modifiée. Enfin, au lieu d’un schéma de peinture unicolore, le Nexon modifié obtient une teinte bleu / blanc bicolore trouvée sur le dernier modèle. À part cela, aucun changement n’a été effectué à bord. La partie arrière et les jantes en alliage restent les mêmes que précédemment.

Le propriétaire a déclaré que toute cette conversion ne lui coûtait qu’un Lakh. De plus, il s’agit de la variante XZ haut de gamme et par rapport à la variante XZ du Nexon remanié, il manque simplement 3-4 fonctionnalités. Le nouveau modèle reçoit en outre un régulateur de vitesse, des phares automatiques, des essuie-glaces automatiques et un toit ouvrant électrique.

Tata Nexon reçoit un moteur turbo-essence de 1,2 litre et un moteur turbo-diesel de 1,5 litre, tous deux associés à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses et à un AMT à 6 vitesses. Les prix commencent à Rs 7 Lakhs jusqu’à Rs 12,70 Lakhs (ex-showroom). Nexon est disponible dans plus de 30 variantes au choix, entre les moteurs essence et diesel!