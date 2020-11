Le Task Mate de Google vous paie pour effectuer des tâches simples sur votre téléphone

Google teste une nouvelle application de récompenses participative appelée Task Mate.

Task Mate permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches pour recevoir des récompenses monétaires.

Par pages d’assistance, l’application sur invitation uniquement n’est actuellement disponible qu’en Inde et au Kenya.

Il existe une nouvelle application Google qui permet aux utilisateurs de gagner de l’argent pour effectuer des tâches sur leurs smartphones. Task Mate doublé (h / t 9to5Google), l’application n’est actuellement disponible qu’en Inde et au Kenya.

À l’instar de Google Opinion Rewards, qui accorde aux utilisateurs un crédit sur le Play Store pour avoir répondu à des sondages, Task Mate rémunérera également les utilisateurs pour l’exécution de tâches pour les entreprises. La principale différence est que la monnaie réelle sera récompensée à un utilisateur via une plate-forme de paiement numérique, pas simplement des crédits de l’App Store.

En ce qui concerne les tâches proposées, vous n’aurez pas à aider à nettoyer la vaisselle dans un restaurant ou à nettoyer le parc local. Beaucoup peuvent être complétés à la maison à partir d’un smartphone, tandis que d’autres nécessitent un peu plus d’aventure. Certains exemples répertoriés par Google incluent « enregistrer des phrases prononcées », « prendre des photos de vitrines » ou « transcrire des phrases ».

La rémunération est apparemment basée sur la simplicité de la tâche. Un ensemble de 10 tâches de transcription rapportera 0,50 $. L’enregistrement de 10 phrases parlées rapporte 0,20 $. On ne sait pas exactement combien d’entre eux vous pouvez compléter dans un laps de temps donné. Mais lorsqu’un utilisateur est satisfait de son solde, il peut encaisser.

Task Mate place apparemment la précision au-dessus de la vitesse et de la quantité, il serait donc difficile de jouer avec le système.

« Vous obtenez des tâches en fonction de vos performances, qui incluent des facteurs tels que votre précision et si vous avez précédemment enfreint l’une de nos politiques », lit-on sur la page d’assistance de l’application. «Lorsque vos performances augmentent ou que les tâches en attente sont examinées, vous obtenez de nouvelles tâches. Lorsqu’un demandeur a besoin de plus de travail et les ajoute à la plate-forme, vous devriez trouver plus de tâches. » Certaines tâches nécessitent également des «compétences» spécifiques.

Task Mate reste pour le moment en accès anticipé sur le Play Store. Elle n’est également disponible que sur invitation et on ne sait pas quand l’application sera déployée sur d’autres marchés. En attendant, de nombreuses applications Android permettent aux utilisateurs de gagner de l’argent. Parcourez nos meilleurs choix ci-dessous.

