Le talent qui a signé pour les Rangers après l’intérêt des meilleurs clubs semble avoir tranquillement quitté Ibrox

Un adolescent qui a testé avec certains des meilleurs clubs européens avant de signer pour les Rangers l’été dernier semble s’être faufilé hors d’Ibrox sans se faire remarquer.

Krystof Hampl a joué pour les Rangers lors d’un tournoi de jeunes en Russie avant d’annoncer sur Instagram qu’il avait rejoint le Gers en provenance du FC Pardubice.

Hampl avait déjà assisté à des auditions à Manchester United, Benfica et Braga, bien que son agent ait déclaré plus tard que le joueur de 16 ans était « plus intéressé » à travailler avec les Rangers.

Mais sa bio Instagram ne contient plus aucune référence au Gers.

Selon l’équipe de quatrième division tchèque, le FC Hlinsko, Hampl fait désormais partie de leur équipe première.

Et son profil Transfermarkt indique qu’il a quitté les Rangers des moins de 18 ans le 20 août, bien que cela semble avoir été annoncé par les deux clubs.

Rien n’indique pourquoi les choses n’ont pas fonctionné pour Hampl aux Rangers.

L’ancien trialiste de Manchester United et Benfica, Krystof Hampl, confirme enfin qu’il a signé pour les Rangers. Il a joué pour le Gers dans un tournoi des jeunes cet été et aurait été « plus intéressé » par le mouvement d’Ibrox que d’autres pic.twitter.com/gMZvbMl3b5 – Histoires Instagram de footballeurs (@BallerStories) 23 octobre 2019

Mais la chance de devenir ancré au sein d’une équipe première installée dans son pays d’origine semble être une étape positive pour lui.

