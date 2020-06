Le tableau de bord et l’interface utilisateur de la PS5 sont entièrement repensés, une «évolution très intéressante»

Après la révélation de la PS5 la semaine dernière et enfin la possibilité de voir la PS5 elle-même, ainsi qu’un certain nombre de jeux exécutés sur la console de nouvelle génération, de nombreuses questions continuent de se poser. L’un des plus importants est le prix, mais en attendant que Sony élabore la proposition de valeur de la console, la meilleure chose à faire serait de voir le tableau de bord et l’interface utilisateur de la PS5, qui est apparemment une «évolution très intéressante» du PlayStation OS.

Matt MacLaurin, vice-président du design UX de Sony sur PlayStation, a fait allusion au nouveau design dans un fil (désormais supprimé) sur LinkedIn. The Verge rapporte que MacLaurin a présenté la nouvelle interface utilisateur PS5 comme une «évolution très intéressante du système d’exploitation» et une «refonte à 100% de l’interface utilisateur PS4 et de nouveaux concepts très différents».

Il a poursuivi en discutant de la fonctionnalité de la nouvelle interface ainsi que de ce que nous pourrions attendre de sa conception visuelle. « Comme il s’agit de l’interface utilisateur, c’est d’abord pratique, mais c’est un tout nouveau langage visuel et une refonte complète de l’interface utilisateur.[…]plus subtil que flashy, mais aucun pixel n’est intact. «

Le rapport Verge indique que MacLaurin a promis que Sony montrerait bientôt le tableau de bord et le système d’exploitation PS5, bien que les commentaires de LinkedIn soient maintenant supprimés, il n’est pas clair quels sont les plans de Sony concernant la révélation de l’interface de la PlayStation 5.

L’événement de révélation de la PS5 de Sony a donné aux utilisateurs un très bref aperçu du système d’exploitation PS5, montrant la séquence de démarrage et l’esthétique générale en se concentrant sur un éclairage rayonné jouant sur des particules étincelantes en arrière-plan. L’accroche s’est interrompue avant de passer à l’affichage réel de l’interface utilisateur.

MacLaurin était le même qui a teasé la possibilité d’éditions spéciales PS5 dans le même fil LinkedIn maintenant supprimé, donnant aux fans l’espoir que nous verrons d’autres designs intéressants sur le thème de divers jeux et autres éditions spéciales dans la même veine que le 20e anniversaire et 500 millions de designs PS4.

On ne sait pas ce que Sony a prévu pour la prochaine fois, bien que certaines rumeurs et certains rapports indiquent que la société est un état des lieux axé sur la PS5, provisoirement prévu pour août. Nous pourrions voir des détails supplémentaires sur la console à ce moment-là, mais jusqu’à ce que Sony confirme sa prochaine vitrine (ou laisse tomber des informations au hasard), nous devons spéculer et attendre.