Le T-Roc de Volkswagen est déjà épuisé en Inde malgré le verrouillage

Seules 1000 unités du Volkswagen T-Roc ont été attribuées à l’Inde pour cette année, ce qui a déjà été annoncé et cela malgré le verrouillage des deux derniers mois.

Volkswagen a lancé le T-Roc SUV en Inde au début de mars au prix de Rs 19,99 lakh. C’était un SUV très attendu, mais en raison de son importation complète, le Volkswagen T-Roc n’était pas la voiture la plus abordable. Cependant, Volkswagen a quand même réussi à vendre les 1000 unités du T-Roc qui ont été attribuées au marché indien. Et c’est tout un exploit pour Volkswagen car le T-Roc a été mis en vente juste avant le verrouillage et même pendant cette période, toutes les unités du T-Roc ont été parlées. Le T-Roc arrive en Inde selon la règle d’importation de 2500 voitures sans avoir besoin d’être homologué.

Le Volkswagen T-Roc est déjà épuisé en Inde.

Bien que cher, ce n’est pas le plus cher de ses concurrents. Le T-Roc rivalise avec le Jeep Compass et le Skoda Karoq récemment lancé. Bien que le Compass ait un prix de départ beaucoup plus bas que le T-Roc, il continue également d’être beaucoup plus cher pour ses garnitures haut de gamme. Quant au Karoq, il est au prix de Rs 24,99 lakh, ce qui est bien plus cher que le T-Roc. Ce qui a également fonctionné en faveur du T-Roc, c’est son emballage. Le T-Roc se vante d’un design très élégant avec une approche plus croisée qu’un VUS pur et simple. Les piliers A et C fortement inclinés font une grande déclaration de style et sa fonctionnalité est emballée à l’intérieur avec une approche très moderne et progressive.

Volkswagen propose le T-Roc en Inde dans une seule garniture entièrement chargée et il est donc équipé de tous les goodies que vous pourriez souhaiter. Cela comprend un écran tactile de 8,0 pouces (compatible avec Android Auto et Apple CarPlay), des phares et des feux arrière entièrement à LED, des roues en alliage bicolores, des capteurs de stationnement avant et arrière, un tableau de bord numérique, une climatisation automatique à deux zones, panoramique toit ouvrant, sièges en cuir «Vienna» et régulateur de vitesse. Les dispositifs de sécurité standard incluent six airbags, ABS avec EBD, ESC, un système de surveillance de la pression des pneus et une caméra de stationnement arrière.

Lisez aussi: Kia Seltos 2020 mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des prix révisés!

Volkswagen propose le T-Roc avec un seul moteur à essence en Inde. Il obtient un moteur TSI turbo-essence de 1,5 litre qui produit 150 ch et 250 Nm de couple maximal. Le même moteur est également proposé sur la Skoda Karoq dans le même style. Par rapport à la Jeep Compass Essence – qui est le concurrent direct du T-Roc – la VW est légèrement moins propulsée car la Compass produit 161 ch à partir de son moteur à essence 1,4 L. Le moteur du T-Roc est accouplé à une boîte de vitesses DSG à 7 vitesses qui est la seule boîte de vitesses en option.

Lisez aussi: Voici votre meilleur look pour le prochain Nissan Magnite!

Le T-Roc a été positionné sous le Tigaun AllSpace dans la gamme de la société et il se situera au-dessus du prochain VUS Taigun qui doit arriver l’année prochaine. Comme déjà mentionné, le T-Roc est en concurrence avec le Jeep Compass au prix de Rs 15,50 lakh à Rs 21,92 lakh et le Skoda Karoq au prix de Rs 24,99 lakh. En dehors de cela, pour son prix, le T-Roc rivalise également avec le Tata Harrier et les versions haut de gamme de la Kia Seltos et de la Hyundai Creta.