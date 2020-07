Le système immunitaire «  pourrait être formé pour détecter les cancers résistants aux médicaments  »

Selon la recherche, le système immunitaire pourrait être formé pour identifier les cancers résistants aux médicaments. comme un moyen d’éviter les effets du traitement médicamenteux pourrait rendre les tumeurs vulnérables aux effets de l’immunothérapie, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Cancer Discovery. Les scientifiques ont étudié les cancers qui avaient échappé aux effets des chimiothérapies au platine et médicaments appelés inhibiteurs de PARP – qui sont maintenant homologués pour les cancers de l’ovaire, du sein, du pancréas et de la prostate – en réparant leurs gènes BRCA. Ils ont constaté que les nouvelles versions des gènes BRCA1 ou BRCA2 étaient légèrement différentes des mêmes gènes dans les cellules saines.Les chercheurs pensent que les différences dans ces gènes sont suffisamment grandes pour qu’il soit possible d’entraîner le système immunitaire du corps à détecter et tuer les cellules cancéreuses. avec les gènes BRCA réparés. Les inhibiteurs de PARP attaquent les cancers avec des mutations du gène BRCA ou divers autres défauts génétiques qui les rendent vulnérables aux dommages à l’ADN. L’équipe du CRUK Gene Function Laboratory et du Breast Cancer Now Research Center de l’Institute of Cancer Research (ICR) a découvert que certaines mutations BRCA étaient plus susceptibles que d’autres de développer des mutations de réversion qui redémarraient leur activité génique. La détection de ces mutations pourrait identifier les patientes dont les cancers pourraient présenter un risque plus élevé de développer une résistance au traitement.Le professeur Chris Lord, directeur de l’étude, directeur adjoint de la recherche sur le cancer du sein à l’ICR, a déclaré: «Les cancers qui ont réparé leurs mutations BRCA sont difficiles à traiter, car leurs cellules ont récupéré certaines des propriétés des cellules normales – à bien des égards, cela signifie qu’il n’y a pas de vulnérabilités évidentes à cibler. « Mais nous avons souvent noté que la manière dont certaines cellules cancéreuses sont importantes dans la lutte contre le cancer) signifie que les protéines qu’elles fabriquent ne sont pas tout à fait normales et pourraient être reconnues par le système immunitaire comme étrangères, ouvrant ainsi des moyens de cibler et de traiter ces cancers en utilisant le système immunitaire. comme les inhibiteurs de point de contrôle pour exploiter la réponse immunitaire du corps et la diriger vers les mutations de réversion. Cela a le potentiel d’ouvrir une nouvelle voie de traitement passionnante pour les patients atteints de cancers agressifs qui résistent aux meilleurs médicaments actuels disponibles.

