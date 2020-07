Le système d’activités PS5 révélé, c’est ainsi que fonctionne l’accès instantané

En mars, l’architecte PlayStation Mark Cerny avait parlé d’un système dans la PS5 qui permettait au joueur de sauter instantanément à un endroit spécifique dans un jeu. Cela s’appelle probablement Système d’activités et a maintenant été expliqué plus en détail.

Alan Jarniou et Sébastien Waxin, directeur de WRC 9 et chef de produit, ont parlé à Gamereactor du système d’activités et l’ont expliqué à l’aide de leur propre jeu. Cela devrait entraîner une expérience addictive. Le message a cependant été supprimé, raison pour laquelle la fonctionnalité doit encore être confirmée. Il a probablement été révélé un peu tôt.

«Ce sont ces améliorations qui se concentrent sur l’exécution du logiciel qui changent complètement l’expérience. Étant donné que WRC 9 implémente une charge entièrement asynchrone et optimisée à l’aide du nouveau stockage SSD ultra-rapide, le joueur peut immédiatement prendre le volant, tandis que le système d’activités PS5 suggère des liens profonds immédiats depuis le menu de démarrage pour accéder directement aux courses ou à des parties du jeu destinées à «accro aux joueurs». «

Comme expliqué précédemment, il n’y a probablement aucune restriction ici et le joueur peut décider où il veut commencer dans le jeu – directement dans un lobby, dans le matchmaking ou à un certain moment de l’histoire. Il reste cependant à voir à quoi ressemblera le tout dans la pratique par la suite.

Plus d’informations sur cette fonctionnalité et le système d’exploitation PS5 en général, selon l’initié de l’industrie Daniel Ahmad | à voir bientôt. Peut-être à l’état des lieux spéculé en août?