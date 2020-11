Le système à trois niveaux a eu peu d’effet sur les cas de Covid chez les personnes âgées, dit Chris Whitty

Le système à trois niveaux de verrouillage local n’a pas eu d’impact significatif sur les infections à Covid-19 chez les personnes âgées, a révélé le médecin-chef de l’Angleterre.Le professeur Chris Whitty a déclaré aux députés du comité scientifique et technologique que les taux de coronavirus avaient été réduits par Des mesures plus strictes aux niveaux supérieurs, aux niveaux deux et trois, mais la principale différence se situait parmi les groupes d’âge plus jeunes.Ses commentaires soulèveront des questions sur la stratégie de Boris Johnson après la fin du confinement national d’un mois en Angleterre le 2 décembre. Le premier ministre a insisté pour que le pays revienne au système régional à trois niveaux après cette date, impliquant des restrictions sur les pubs et la mixité sociale. Lire la suite Boris Johnson fixe un délai de quatre semaines pour mettre en place des tests de masse Covid afin que l’Angleterre puisse mettre fin au deuxième verrouillage « effrayé » de Whitty et Sir Patrick Vallance ont également défendu leur présentation des graphiques aux côtés de M. Johnson lors de la conférence de presse de Downing Street samedi, qui comprenait un modèle suggérant 4000 morts par jour si des mesures drastiques n’étaient pas prises.Sir Patrick a déclaré qu’il regrettait que les graphiques aient «effrayé» les gens.Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, assiste à une conférence de presse (Photo: Reuters) Député conservateur et président du comité Greg Clark a demandé au professeur Whitty si la baisse des cas dans la région de la ville de Liverpool, la première zone à entrer au niveau trois le 14 octobre, montrait que le système avait eu un impact. Le médecin-chef a répondu: «Il est difficile d’être absolument confiants quant à la portée de leur effet. Je suis convaincu que le niveau deux a eu un effet et que le niveau trois a eu un effet plus important. «La communauté du Nord et des Midlands, en particulier, où la plupart d’entre eux se trouvent… a réagi remarquablement à cela et, pour cette raison, je suis convaincu que les taux sont nettement inférieurs à ce qu’ils auraient été si ces activités n’avaient pas eu lieu.» Mais il a ajouté: «En regardant les données en particulier dans le nord de l’Angleterre … les taux, en particulier chez les jeunes, ont chuté et c’est une combinaison d’une légère réduction probablement de la participation et d’une certaine stabilisation du taux de positivité.» Nous ne voyons pas cela de manière fiable chez les plus âgés. groupes… et c’est important. La baisse des taux chez les personnes dans la vingtaine aura un impact remarquablement faible sur le NHS. «Les taux suivent toujours régulièrement dans toutes les données que j’ai vues dans tous les groupes d’âge plus âgés qui sont ceux qui sont susceptibles de se traduire par des hospitalisations, des cas de soins intensifs et des décès.» C’est cette différence d’âge que je ne pense pas nécessairement pris en compte dans les gros titres. » En savoir plus Les tests de masse sont la clé du succès des réponses locales Covid-19 – mais la recherche des contacts est toujours le chaînon manquant Le professeur Whitty a ajouté: «L’implication est que pour toute la hiérarchisation, ils ont ralenti les choses par rapport à ce qu’elles auraient été autrement.[But] il n’y a aucune preuve à mon avis à ce stade que dans les groupes d’âge plus âgés, le R tombe maintenant de manière fiable en dessous de 1. »« De graves problèmes »Prof Whitty a souligné que les hôpitaux de Liverpool recevaient déjà plus de patients atteints de Covid-19 que pendant le premier pic en avril, et avec un doublement des cas «il n’en faut pas beaucoup pour rencontrer de sérieux problèmes. La capacité de s’accrocher et de dire « attendons quelques semaines, voyons ce qui se passe » – le problème est que vous savez que les personnes qui sont actuellement à l’hôpital ont été infectées il y a plusieurs semaines. « Par conséquent, si vous attendez trop longtemps, vous avez cuit -dans un très grand arriéré de choses où les taux continuent d’augmenter, et nous n’avons à mon avis aucune preuve claire à ce stade que R est inférieur à 1 partout où nous avons des taux significativement élevés. C’est une réalité que je pense que mes collègues du NHS dans le nord de l’Angleterre reconnaîtraient. »Le député travailliste Graham Stringer a demandé à Sir Patrick s’il était« raisonnable »de présenter un graphique suggérant potentiellement 4 000 décès par jour qui, selon lui,« aurait beaucoup effrayé ». M. Stringer a déclaré que les gens avaient été «horrifiés» par la façon dont le chiffre avait été présenté sans préciser qu’il s’agissait de la fourchette supérieure d’une série de modèles basés sur le pire des cas.Le conseiller scientifique en chef a répondu: « Si [the caveats] Je ne suis pas tombé sur alors je le regrette, mais je l’ai positionné comme un scénario d’il y a quelques semaines basé sur l’hypothèse d’essayer d’obtenir un nouveau scénario du pire des cas. »Sir Patrick a déclaré qu’il« espérait »que les gens n’étaient pas effrayés, ajoutant: « Ce n’est certainement pas le but. »

None Occasion DJI Osmo Pro Caméra 4K avec système de stabilisation à trois axes Ce produit est en bon état et présente des signes d'usure.

None Occasion DJI Osmo Pro Caméra 4K avec système de stabilisation à trois axes

None Occasion DJI Osmo Pro Caméra 4K avec système de stabilisation à trois axes

None Occasion DJI Osmo Caméra 4K avec système de stabilisation à trois axes

Fossil Men Montre The Minimalist À Trois Aiguilles En Cuir Effet Jean Bleu - One size Détails Du Produit Collection: The Minimalist 3H Type de Mouvement: Quartz Taille du Boîtier: 44 mm Matière du Bracelet: Cuir Étanchéité: 5 ATM

EDILKAMIN Windo3 85 Cheminée à bois Vitre sur trois côtés 13,2kW A+ Foyer fermé à bois Edilkamin Windo3 85 Vitre sur trois côtés Sortie des fumées supérieure Ø20 cm, femelle Puissance thermique nominale : 13,2kW Dimensions L x H x P : 92 x 150 x 63 cm Rendement : 84,6% Classe énergétique A+ Livraison gratuite sous 30 à 40 jours partout en France Garantie Fabricant