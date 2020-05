Le synthétiseur Norimaki utilise un gel chargé électriquement pour simuler n’importe quelle saveur

Le chercheur japonais Homei Miyashita a développé un appareil lécable qui utilise cinq nodules de gel à base d’électrolytes dissous pour reproduire différents goûts alimentaires sans que l’utilisateur n’ait à ingérer quoi que ce soit.

Appelé le synthétiseur Norimaki, l’appareil en forme de tige est capable de simuler n’importe quelle saveur représentée par les cinq sensations gustatives de base universellement acceptées: sucré, salé, aigre, amer et umami.

Miyashita – chercheur et professeur à l’Université Meiji à Tokyo – et son équipe pensent que la découverte ouvre de nouvelles possibilités d’interaction homme-machine. Ils pensent que le synthétiseur Norimaki pourrait fournir un tout nouveau support pour les expériences multimédias.

Le gadget utilise cinq gels constitués d’électrolytes dissous qui, lorsqu’ils sont chargés électriquement, fournissent des quantités contrôlées de chacun des cinq goûts de base pour offrir une combinaison de goûts à la langue de l’utilisateur.

L’équipe de recherche compare le processus à des écrans optiques qui produisent de nombreuses couleurs à partir de lumières de trois couleurs de base (rouge, jaune et bleu).

Chacun des gels est fabriqué en dissolvant cinq électrolytes différents – chlorure de sodium, glycine, chlorure de magnésium, acide citrique et sodium glutamique – dans une petite quantité d’eau dans des solutions séparées pour créer des mélanges hautement concentrés.

Un colorant alimentaire a également été ajouté pour distinguer chaque substance, notamment le noir (chlorure de sodium), le rouge (glycine), le brun (chlorure de magnésium), le jaune (acide citrique) et le rose (glutamique sodique).

De la gélose chauffée – une substance gélatineuse obtenue à partir d’algues rouges – est ensuite ajoutée à ces solutions, qui sont insérées dans un tube d’un diamètre de 6 millimètres et laissées à refroidir et à durcir en gel.

Des électrodes en fil de platine sont insérées dans chacun des cinq gels avant d’être placées dans le dispositif en forme de tige, qui a un diamètre de 20 millimètres.

Chaque gel isolé peut recevoir une intensité de courant différente pour contrôler individuellement son goût.

Miyashita compare l’apparence de l’appareil portatif à un norimaki – un rouleau de sushi enveloppé d’algues séchées – dont le projet tire son nom.

Le synthétiseur Norimaki est enveloppé dans une feuille de cuivre, qui agit comme une anode, tandis que le fil agit comme une cathode. Avec le contact avec le corps humain, ceux-ci fonctionnent pour former un circuit électrique.

L’autre extrémité de chaque fil est connectée à une résistance variable, attachée à un contrôleur central.

En ajustant les curseurs, Miyashita et son équipe de recherche pourraient changer et faire la transition entre les goûts, y compris passer d’un goût sucré comme le « bonbon gommeux » au goût salé et aigre des sushis.

Le parfum, cependant, ne peut pas être reproduit, a déclaré le chercheur à Dezeen, ou le piquant de quelque chose d’épicé.

« Lorsqu’il est appliqué sur la langue sans tension, l’utilisateur peut goûter les cinq goûts », a expliqué Miyashita dans son document de recherche sur le synthétiseur Norimaki.

« Cependant, lorsqu’un potentiel électrique est appliqué, les cations (ions chargés positivement) dans le gel se déplacent du côté de la cathode et loin de la langue, de sorte que la saveur est goûtée », a-t-il poursuivi.

« De cette façon, nous avons développé un affichage du goût qui reproduit un goût arbitraire en supprimant individuellement la sensation de chacun des cinq goûts de base (comme la synthèse soustractive). »

De nombreux concepteurs de technologies expérimentent des moyens d’utiliser la technologie pour reproduire des expériences physiques. Les étudiants du RCA ont créé un appareil qui vous lèche pendant une conversation téléphonique, et Studio Tada a développé un ongle haptique qui permet au porteur de toucher virtuellement.