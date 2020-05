Le syndicat IATSE dévoile les protocoles de sécurité pour le retour de Jacksonville d’AEW

AEW revient au Daily’s Place à Jacksonville avec un épisode en direct aujourd’hui, grâce à un assouplissement des règles pandémiques en Floride qui a commencé ce mois-ci. Le groupe de travail de la Floride sur la réouverture de l’économie a déclaré que les fans peuvent revenir à des événements sportifs en direct, mais ne vous attendez pas à ce que les fans soient présents sur Dynamite ce soir. Ce à quoi vous pouvez vous attendre, c’est le retour de certaines stars majeures et un plus grand pourcentage de la liste. Mais est-ce sûr?

Selon le chapitre de Jacksonville du syndicat IATSE de l’industrie du divertissement, il semble que des précautions soient toujours prises. Tout le monde sur le site, du talent à l’équipage en passant par le personnel du site, a tous été soumis à des tests rapides de COVID-19. En plus des règles de distanciation sociale, des équipements de protection individuelle ont été fournis ainsi que des stations de désinfection.

Dans un article sur Facebook, le syndicat a écrit:

Nous avons rouvert avec AEW-All Elite Wrestling en toute sécurité au Daily’s Place Amphitheatre aujourd’hui. Un test rapide COVID-19 a été donné à chaque machiniste, équipage routier, personnel du site et talent avant d’entrer sur le site. Stations de lavage portables, stations de désinfection des mains, masques obligatoires couvrant, distanciation sociale (en particulier aux pauses) en tout temps. Nous n’avons pas demandé à être les premiers mais nous le sommes et nous travaillons pour le garder SÛR! # iatse115 #unionstrong #returntoworksafely

Vous pouvez voir quelques photos de la salle sur le lien ci-dessus. On ne sait pas si AEW filmait des matchs aujourd’hui pour les diffuser à une date ultérieure ou se préparait simplement pour le spectacle de demain. Quoi qu’il en soit, il semble que nous ayons atteint un tournant dans la lutte pendant la pandémie.

Avec un peu de chance, tout se passe bien et AEW, et la semaine prochaine la WWE, pourront recommencer à proposer des spectacles de manière à ce que tout le monde soit impliqué le plus en sécurité possible. Des rapports antérieurs ont indiqué que les talents AEW étaient en quarantaine depuis 14 jours avant les enregistrements programmés afin de protéger tout le monde. Même ainsi, les voyages présentent toujours un danger possible, mais j’espère que ces tests aideront à cela. Pour le meilleur ou pour le pire, une grande partie du pays s’ouvre à nouveau et la vérité est que personne ne sait ce qui va se passer. Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer que tout le monde reste en sécurité.

