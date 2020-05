Le Surface Go 2 de Microsoft disposera du Wi-Fi 6 pour un accès rapide à Internet sans fil

– Publicité –



Le Surface Go 2 de Microsoft devrait être lancé prochainement, plus tard en mai, et quand il (espérons-le) apparaîtra, il aura un connecteur Intel Wi-Fi 6 qui devrait permettre des vitesses sans fil beaucoup plus rapides en plus d’une amélioration de la durée de vie de la batterie de face.

Cela est probablement dû à un dépôt FCC différent qui a été repéré, car les derniers rapports de Windows pour un appareil informatique portable « dont la rumeur dit avoir un numéro de version correspondant à la variante Microsoft de ce Surface Move 2 avec prise en charge LTE.

Surface Go 2 Wi-Fi 6 de Microsoft

Si tout cela s’aligne comme suggéré, le dossier indique que le Surface Move 2 fournira le Wi-Fi 6 avec la permission de l’adaptateur Wi-Fi AX200 d’Intel, fournissant cette nouvelle norme Wi-Fi (précédemment appelée 802.11ax – la prochaine étape à partir de 802.11ac) en plus de Bluetooth 5.0.

L’AX200 prend en charge le Wi-Fi 2 × 2, et la nouvelle fantastique pour le Wi-Fi 6 est qu’il a une bénédiction importante sur le front de la batterie, à savoir la technologie Wake Time qui est Goal.

Cela signifie que le périphérique hôte n’a pas à écouter les signaux sans fil – que l’adaptateur peut communiquer avec le routeur et ne se réveiller que lorsqu’il est nécessaire de transmettre des informations – ce qui se traduira par des économies d’énergie, et donc supérieures batterie.

Comme vous le savez probablement, le Wi-Fi signifie également une plus grande fonctionnalité sans fil par rapport à cette norme de la génération précédente, et en plus, des performances améliorées dans des environnements compacts remplis de signaux Wi-Fi (ainsi que d’autres bruits de signal) comme des blocs plats.

Cette crédibilité est due au fait qu’une fuite comparable de Surface Novel 3 a récemment été détectée sous la forme d’un dossier FCC qui suggère que cet hybride peut également utiliser le Wi-Fi 6 – en supposant que les suppositions sur le nom du modèle en tête sont correctes. Le Wi-Fi serait à peu près une mise à jour attendue, bien que ce soit juste.

L’affichage

En ce qui concerne les autres spécifications matérielles présumées de cette Surface Move 2, nous avons déjà vu de nombreuses évasions, et la rumeur veut que la tablette puisse probablement augmenter légèrement la taille de l’écran à 10,5 pouces (au lieu de 10 pouces), tout en conservant l’ensemble la taille du châssis est exactement la même (que les lunettes seront plus minces). Si des rapports doivent être pris en compte, la résolution de l’affichage est réglée pour être flashée sur 1 920 x 1 280 pixels.

Nous avons également entendu dire que le Surface Go 2 proviendrait de variantes LTE et non LTE, avec un choix de 2 processeurs: le Pentium 4425Y d’Intel et le Core m3-8100Y.

Alors que le premier mot de la vigne sous la forme de prétendus prix via un marchand italien a indiqué que la suite pourrait être plus chère, nous avons depuis entendu dire que le Go deux garderait exactement la même stratégie de prix que le Surface Go initial.

Inutile de dire que la précision de tout cela reste à voir, même s’il existe maintenant beaucoup de preuves avec les dépôts FCC, et pour les spécifications du Surface Move 2, il y a un début mai à chercher également.

