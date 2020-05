Le support Quibi Airplay Streaming est enfin ajouté pour les utilisateurs d’iPhone – / Film

Y a-t-il jamais eu une nouvelle marque avec un timing pire que Quibi? Quibi, une plate-forme de streaming mobile imaginée par Jeffrey Katzenberg et soutenue par des dizaines de stars et de cinéastes de haut niveau, était censée être la prochaine grande chose – en réduisant considérablement le contenu. Sur le papier, c’est une idée intéressante: une plate-forme de streaming pour les navetteurs, à regarder dans le métro ou dans la salle de bain du bureau. Mais il n’y a aucun moyen de savoir si les gens auraient surmonté le nom stupide et se sont accrochés au concept de Quibi, parce que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a frappé. Et soudain, les navetteurs que Quibi visait comme sa démographie clé étaient tous coincés chez eux.

Naturellement, les abonnés seraient frustrés lorsqu’ils ouvraient Quibi sur leurs smartphones et constataient qu’il ne pouvait pas être lu sur leurs jolis téléviseurs de salon, qui font un travail supplémentaire pendant le verrouillage. Ce n’était qu’un coup de plus contre Quibi, qui a déçu de ses émissions originales et de son déploiement et n’a pas pu jouer sur les téléviseurs lors du lancement. Mais Quibi cherche à nouveau lentement la pertinence, en ajoutant le support Airplay à son application. Maintenant, il sera au moins une fraction plus observable pour les utilisateurs d’iPhone.

Après un lancement décevant qui pourrait entraîner la perte d’un demi-milliard de dollars cette année, Quibi a entamé la transition de la visualisation sur mobile uniquement à la télévision, accélérant la disponibilité de l’application sur les appareils de diffusion télévisée tels que Roku ou Chromecast. La première phase de cette transition vers la télévision a apparemment été lancée, avec Quibi ajoutant le streaming Airplay pour les utilisateurs d’iPhone qui diffusent du contenu Quibi depuis leurs téléphones vers leurs téléviseurs.

Le chef de produit Tom Conrad a annoncé le changement sur Twitter: « Bien sûr, nous avons conçu Quibi pour les déplacements, mais ces jours-ci, visiter la salle familiale est comme une excursion d’une journée … donc le support AirPlay est disponible pour iOS dans Quibi 1.3. » Conrad a ajouté que la prise en charge du streaming Chromecast arrivera le mois prochain.

Bien sûr, nous avons conçu Quibi pour les déplacements, mais ces jours-ci, visiter la salle familiale est comme une excursion d’une journée… donc le support AirPlay est disponible pour iOS dans Quibi 1.3. Travailler dur sur Chromecast aussi, qui sera disponible en juin. – Tom Conrad (@tconrad) 26 mai 2020

La mise à disposition de Quibi pour regarder à la télévision a toujours fait partie du plan, selon la co-créatrice Meg Whitman, mais la pandémie a clairement accéléré ces plans car la facturation originale du service car l’application de streaming «on-the-go» n’allait pas se passer. Mais on ne sait toujours pas si ce sera trop peu, trop tard, car beaucoup ont peut-être déjà congédié Quibi après un déploiement terne et une liste de titres originaux mal examinés. Peut-être que les gens ne veulent pas d’épisodes de 5 à 10 minutes créés par des cinéastes habitués à travailler avec une durée de deux heures. Mais peut-être qu’avec un écran plus grand, ces courts épisodes auront au moins une meilleure apparence.

Articles sympas du Web: