Le support de Terraria Steam Workshop est en route

Terraria: Journey’s Actual End est peut-être déjà arrivé, mais cela ne signifie pas la fin réelle du jeu d’action-aventure. Suite à la «mise à jour finale du contenu» du titre, le développeur Re-Logic a annoncé une assistance à venir qui est en passe d’aider les joueurs à partager leurs propres créations entre eux – via Steam Workshop.

«Le support du Steam Workshop pour les packs de textures et le partage de cartes est à venir!», Annonce le studio dans un post de forum examinant l’état actuel du jeu. « C’est vrai, avec toutes les mises à jour de contenu planifiées derrière nous, nous prenons le temps de chercher à relever la barre en ce qui concerne la façon dont les joueurs peuvent interagir et partager leurs créations les uns avec les autres! »

Re-Logic dit qu’il reste encore un bon morceau de travail et une «itération supplémentaire» à faire avant que le support du Steam Workshop de Terraria ne soit prêt à être lancé, donc il ne semble pas qu’il sera prêt pour un petit moment. Le studio ajoute qu’il aura naturellement plus à partager sur le fonctionnement du support de l’outil une fois qu’il sera un peu plus avancé dans le développement.

Une chose à noter, que le développeur dit vouloir clarifier, cependant, est que «Steam Workshop pour le jeu de base Terraria ne supportera pas les mods Terraria«. Ceux-ci seront toujours gérés dans l’outil tModLoader du jeu sandbox et par l’équipe qui l’exécute. À partir de la mise à jour de Journey’s End de cette année, le tModLoader est disponible sur Steam en tant que DLC gratuit – pratique si vous souhaitez conserver tous vos contenus et outils Terraria en un seul endroit.

Bien apparemment en finir avec Terraria était un mensonge. C’est ce sur quoi nous travaillons actuellement: pic.twitter.com/Yv8jGuVRXt – Whitney Spinks (@Cennxx) 28 novembre 2020

On ne sait pas quand on peut s’attendre à voir le support de Terraria Steam Workshop entrer en ligne, mais en attendant, vous pouvez jeter un œil aux cartes et packs de textures existants créés par la communauté sur les forums du jeu pour avoir une idée de ce qui sera pris en charge. Quand ça arrive. De plus, le studio conseille que «si vous avez un pack de textures ou une carte qui, selon vous, constituerait un excellent ajout à la vague initiale de soumissions, le moment est venu de vous préparer!»