Le superbe haut-parleur intelligent Harman Kardon est à 70% de rabais chez Best Buy

Avec le Black Friday et le Cyber ​​Monday derrière, les détaillants se préparent maintenant pour une autre poussée cette année, la vente de Noël. Cependant, de nombreuses entreprises continuent de proposer des offres incroyables destinées aux acheteurs tardifs, donc si votre budget n’a pas été fortement touché par les ventes récentes, nous avons une offre intéressante pour vous. chez Best Buy. En règle générale, ce haut-parleur vocal Google se vend 350 $, mais Amazon, Best Buy et Walmart en proposent un pour seulement 100 $. Les versions noire et grise des haut-parleurs intelligents sont en vente, mais Amazon et Walmart ont manqué d’unités noires.



Harman Kardon Citation 100 Haut-parleur Google Voice

Doté d’un support complet pour Assistant Google, le haut-parleur intelligent Citation 100 de Harman Kardon comprend une capacité multi-pièces. Il est recouvert d’un tissu en laine qui est antisalissure et ignifuge, mais offre également une qualité sonore exceptionnelle.

L’offre actuelle ne sera pas disponible pendant trop longtemps, car certains détaillants ne montrent que quelques unités en stock, vous voudrez peut-être vous dépêcher si vous en envisagez une.