Le succès de l’ISL inspirera d’autres sports et chassera la peur du COVID: Sourav Ganguly – Football

Le début de la saison de football en Inde au milieu de la pandémie de COVID-19 a enthousiasmé le patron du cricket du pays, Sourav Ganguly, car il pense qu’un ISL fluide contribuerait grandement à chasser la «peur» de mener de grands événements à travers le pays.

Ganguly, copropriétaire du club de football ATK Mohun Bagan, a espéré jeudi que le succès de la Super League indienne (ISL) dans une bio-bulle à Goa inspirera d’autres sports.

Le président de la BCCI a récemment supervisé le bon déroulement de l’IPL dans une bio-bulle aux EAU.

«… c’est une grande occasion d’être le premier sport en direct en Inde (après le lock-out). C’est le début de quelque chose de très, très bien parce que la vie doit revenir à la normale. Nous devons revenir à nos vies et éloigner cette peur », a déclaré Ganguly lors d’une session en direct sur Instagram pour le compte officiel de l’ISL.

«Plus que les personnes touchées, c’est aussi la peur qui affecte les gens. «Je ne veux pas y aller, je ne veux pas me mêler aux gens». C’est dangereux, c’est dangereux. » « Je pense qu’une très bonne saison ISL effacera toutes les toiles d’araignées et tous les doutes dans l’esprit de tout le monde », a ajouté l’ancien capitaine.

Ganguly, qui avait annoncé plus tôt que la BCCI cherchait à démarrer la saison nationale à partir du 1er janvier, a déclaré que le succès de l’ISL inspirerait beaucoup d’autres sports qui ont été «provisoires» pour commencer.

«Cela inspirerait beaucoup d’autres sports aussi et je le dis, y compris le cricket, car notre saison nationale va bientôt commencer. Nous cherchons à commencer la nouvelle année.

«Nous avons beaucoup plus d’équipes en fait – 38 équipes dans la saison nationale, mais cela nous inspirera à ressentir cette sécurité, à savoir si ISL se passe sans aucun hoquet, et je suis sûr que cela va arriver à cause des bulles. ont été créés », a-t-il dit.

«De nombreux sports sont encore provisoires. Beaucoup d’entre eux ne savent pas comment cela va les affecter, car les chiffres dans certains États sont encore très élevés », a déclaré Ganguly.

Beaucoup, y compris le capitaine de football indien Sunil Chhetri, ont admis que rester si longtemps dans une bio-bulle n’est pas «facile», mais Ganguly a déclaré que les joueurs iraient bien une fois qu’ils s’imprégneraient de la pression du tournoi.

«Ayant vu l’IPL de très, très près, la meilleure chose est qu’ils peuvent jouer le jeu qu’ils aiment le plus. Cela ne sert à rien de rester à la maison. Il ne sert à rien d’être stupide et de briser la bio-bulle car cela va mettre en péril l’ensemble du tournoi. Ganguly a déclaré que de nombreux joueurs de l’IPL ont déclaré ne pas avoir réalisé à quel point la bio-bulle était difficile car ils restaient impliqués dans le match.

«Il y avait la pression de gagner et de perdre, il y avait un défi pour bien faire et les footballeurs vont également faire face au même défi, et vous verrez cette fois passer rapidement.

«Le mieux pour eux, c’est qu’ils peuvent pratiquer le sport qu’ils aiment le plus, et il ne peut y avoir de substitut à cela. Ganguly, cependant, espérait que la situation s’améliorerait bientôt grâce à des essais réussis de vaccins COVID-19 à travers le monde.

«Je suis sûr que le vaccin est au coin de la rue. Nous recevrons le vaccin très prochainement. Et la meilleure façon d’éviter que cette pandémie ne vous rende déprimé, ne vous rende triste, ne vous ennuie, est de pratiquer le sport, et c’est l’occasion de pratiquer le sport.

Le discours de la septième édition du tournoi a été l’ajout des poids lourds indiens Mohun Bagan et East Bengal qui seront vus dans de nouveaux avatars après leur rachat par ATK et Shree Cement Limited respectivement.

«Ils ont une histoire, des fans. Cela ne fera qu’aider l’ISL à grandir. C’est la seule façon pour le football de s’améliorer », a déclaré Ganguly.

Ayant fait partie de l’ISL depuis sa création en 2014, Ganguly a déclaré que d’ici 10 ans, la ligue égalerait la popularité du cricket.

«Nous avons commencé à promouvoir le football dans un pays fou de cricket. Au cours des cinq dernières années, nous avons vu la popularité. Et au cours des cinq prochaines années, nous porterons ISL à un niveau différent. » Lorsqu’on lui a demandé si la popularité du football pouvait égaler ne serait-ce que la moitié de ce que le cricket apprécie, il a dit: «Donnez-lui 10 ans, et je vous dis qu’ils franchiront cette marque. ISL est la meilleure chose qui soit arrivée pour le football indien. » Ganguly se souvenait également à quel point il était bon footballeur avant de passer au cricket.

«Je dis sincèrement que je pourrais vraiment bien jouer. J’avais ce sens du jeu de base sur la façon de distribuer dans les deux ailes, comment passer le défenseur ou comment contrôler le jeu. Je n’étais pas novice et j’aimais chaque élément. La seule partie difficile était les blessures », a déclaré Ganguly, ajoutant qu’il avait commencé comme attaquant et plus tard joué comme milieu de terrain lors des tournois de l’Inter Jesuit School.

L’ATK Mohun Bagan lancera le tournoi contre les Kerala Blasters vendredi, et lors de leur prochain match le 27 novembre, ils affronteront leurs rivaux le SC East Bengal dans le premier derby très attendu de la saison.

