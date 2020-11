Le succès de la PlayStation 5 fait de son «  plus grand lancement de console jamais  » de Sony

La PlayStation 5 a été lancée pour la première fois dans plusieurs territoires, dont l’Amérique du Nord et le Japon, plus tôt ce mois-ci, le 12 novembre. Sony reste silencieux sur les chiffres de vente spécifiques, mais il y a lieu de se réjouir. Cette version particulière compte désormais comme le «plus grand lancement de console jamais lancé par l’entreprise». Dans cet esprit, en plus du drame entourant la rareté du produit, il n’est pas surprenant que Sony se vante de la «demande sans précédent» de la PS5. Heureusement, Sony vise à satisfaire cette demande à mesure que l’année avance. D’ici la fin de 2020, le fabricant de consoles promet que plus de consoles seront disponibles chez les détaillants.

Sony a pris note de tout ce qui précède dans un tweet de célébration plus tôt ce matin, remerciant les joueurs pour leur soutien continu. Le message en question se présente comme suit,

Nous voulons remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la PS5 notre plus grand lancement de console jamais lancé. La demande de PS5 est sans précédent, nous voulions donc confirmer que davantage de stocks de PS5 arriveront aux détaillants avant la fin de l’année – veuillez rester en contact avec vos détaillants locaux. – PlayStation (@PlayStation) 25 novembre 2020

Considérant que le lancement de la PS4 à la fin de 2013 a compté comme le plus gros lancement de console en général, cela indique que la PS5 prend désormais la couronne. GamesIndustry.biz le note dans son propre article, rappelant comment la PS4 a déplacé plus de 2,1 millions d’unités en seulement deux semaines. Si la PS5 est en effet le plus gros lancement de console à ce jour, il va de soi que le dernier matériel de Sony a déplacé au moins quelques millions d’unités, puis certaines, jusqu’à présent. Encore une fois, le silence de l’entreprise sur les spécificités rend difficile pour le moment d’établir des comparaisons concrètes.

Comme beaucoup l’ont remarqué, l’offre limitée n’est pas le seul problème en ce qui concerne la rareté de la console. Les Scalpers utilisent des tactiques louches et des robots pour sécuriser autant de commandes PS5 que possible, le tout dans le but de revendre les appareils au-dessus du prix du marché. En fait, un groupe de scalper au Royaume-Uni, CrepChiefNotify, aurait obtenu plus de 3500 systèmes, plus que tout détaillant légitime ne semble avoir en stock. Ce que Sony et ses partenaires commerciaux vont faire pour lutter contre ce problème reste à voir actuellement.

La PS5 est maintenant disponible dans la plupart des régions du monde, bien que de nombreux pays asiatiques n’aient pas encore reçu le produit. Il arrive dans les magasins en Malaisie et aux Philippines le 11 décembre, tandis que le lancement en Indonésie est prévu pour début 2021.

[Source: PlayStation on Twitter]