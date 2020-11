Le streamer Rocket League récemment partenaire reçoit l’hôte de la chaîne officielle du jeu

in

Image via Psyonix

Un partenaire récemment Ligue de fusée streamer a reçu une agréable surprise lorsque la chaîne Twitch officielle du jeu a commencé à l’héberger après leur flux de tournoi.

L’animatrice est arrivée au milieu du premier flux de Nikkijustine depuis son statut de partenaire et elle a été choquée de voir un afflux de plus de 6000 téléspectateurs entrer dans son flux. Après que le chat a expliqué d’où ils venaient, elle a immédiatement remercié les nouveaux téléspectateurs et le Ligue de fusée communauté pour écouter son flux.

Je ne peux pas croire que c’est même réel en ce moment. Après 5 mois de streaming, j’ai obtenu @Twitch Partner. Je ne pourrais pas faire ça sans vous les gars. Merci beaucoup du fond du cœur. Nous l’avons fait. pic.twitter.com/RTTam2IZxa – nikki justine (@nikkijustinettv) 4 novembre 2020

Nikkijustine n’avait reçu son partenariat que la veille de ce flux après cinq mois de travail pour cette étape. Une semaine auparavant, sa chaîne comptait 5000 abonnés, mais depuis cet hôte, son total a atteint 6,8 mille.

Ligue de fusée diffusait la cinquième semaine de son championnat CRL Fall 2020. Avec des milliers de téléspectateurs à l’écoute du tournoi, alors que le flux se terminait, ils ont choisi d’héberger un créateur qui diffusait le jeu.

Partager : Tweet