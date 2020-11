Le stock limité de PS5 GameStop a incité les gens à camper à l’extérieur

Le journaliste de 13News Now Eugene Daniel est tombé sur un spectacle intéressant lors d’une collation: des gens allongés sur leur lit à l’extérieur de GameStop à Norfolk, en Virginie, pendant plus de 24 heures dans l’espoir d’acheter une PlayStation 5. Et ils ont en fait réussi à accrocher une console ( ou deux) chacun.

Nous allons laisser les tweets de Daniel parler ici:

Je veux juste que quelqu’un m’aime comme ces gars aiment le # Ps5. Ils ont sauté le repas de Thanksgiving pour camper à l’extérieur de @GameStop pendant 24 heures à Norfolk. Ils ont apporté des matelas et de la literie. Je suis ici depuis 6 heures du matin. Dévouement. pic.twitter.com/lEkf2DuvAy – Eugene Daniel 13News Now (@eugenedanielTV) 27 novembre 2020

Un gars m’a dit qu’il était allé à ONZE @GameStop dans #HamptonRoads et c’était la ligne la plus courte. Ils espèrent soit le # Ps5 ou #XboxSeriesX quand le magasin ouvre 7h vendredi. pic.twitter.com/GeVynenRmq – Eugene Daniel 13News Now (@eugenedanielTV) 27 novembre 2020

La collègue de Daniel, Anne Sparaco, a décidé de donner suite à l’histoire au nom de 13News Now et s’est entretenue avec certains clients.

«C’est très rare, c’est très difficile à obtenir», a déclaré Kat Watkins, qui a attendu l’ouverture du magasin avec son petit ami. « Vous le mettez dans votre panier sur Walmart ou partout où vous allez et il s’arrête. » Le couple, comme des milliers d’autres, tente de s’emparer d’une PS5 depuis son lancement, mais sans succès.

De son côté, Sony s’est excusé pour la pénurie et a promis plus de stock avant Noël. Espérons que l’offre égale la demande d’ici le premier trimestre de 2021.