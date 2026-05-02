Le Steam Controller reçoit 2 accessoires de montage, 1 solution officielle, ce support smartphone surprend les joueurs mobiles

Une solution de montage pour smartphone existe déjà pour la Steam Controller de Valve, révèle Engadget. Cette découverte relance l’intérêt pour l’accessoire de jeu abandonné par le constructeur américain en 2019.

L’information surprend alors que de nombreux joueurs cherchent encore des moyens d’optimiser leur expérience de jeu mobile. La Steam Controller, malgré son arrêt de production, continue de susciter l’innovation grâce à sa communauté d’utilisateurs fidèles.

Un accessoire qui trouve une seconde vie dans le gaming mobile

La possibilité de fixer un smartphone à la Steam Controller ouvre de nouvelles perspectives pour le cloud gaming et les services de streaming de jeux. Cette combinaison permet de transformer l’ancienne manette de Valve en véritable station de jeu portable, capable de rivaliser avec les solutions dédiées du marché.

L’écosystème Steam Link, développé par Valve pour le streaming de jeux, devient particulièrement pertinent avec cette configuration. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à leur bibliothèque Steam depuis n’importe où, en bénéficiant des trackpads haute précision caractéristiques de la Steam Controller.

Valve face à la concurrence des manettes mobiles

Cette révélation intervient dans un contexte où le marché des accessoires gaming mobiles connaît une croissance soutenue. Des constructeurs comme Razer, avec sa gamme Kishi, ou Backbone proposent des solutions intégrées pour transformer les smartphones en consoles portables.

There's already a way to mount your smartphone to a Steam Controller – Engadget https://t.co/VPRbKJTVIy pic.twitter.com/MGABfFzkJ1 — Engadget (@engadget) May 1, 2026

La Steam Controller se distingue par ses innovations techniques abandonnées prématurément. Ses pavés tactiles circulaires et sa philosophie de personnalisation poussée contrastent avec l’approche plus conventionnelle des manettes actuelles. Cette spécificité pourrait lui donner un avantage sur certains types de jeux, notamment les titres PC portés sur mobile.

Une communauté qui maintient l'innovation malgré l'abandon officiel

Une communauté qui maintient l’innovation malgré l’abandon officiel

L’existence de cette solution de montage témoigne de la vitalité de la communauté autour de la Steam Controller. Depuis l’arrêt de sa commercialisation, les passionnés continuent de développer des accessoires et des configurations pour étendre ses capacités.

Cette persistance s’explique par les qualités uniques de la manette. Son système de configuration avancé permet d’adapter précisément les contrôles à chaque jeu, une flexibilité rarement égalée par les solutions concurrentes. Pour les joueurs PC habitués à cette liberté de personnalisation, le passage au gaming mobile devient ainsi plus naturel.

L’émergence de plateformes comme Xbox Cloud Gaming, GeForce Now ou Amazon Luna renforce l’intérêt pour ce type de configuration hybride. La Steam Controller pourrait ainsi connaître un regain d’intérêt, portée par l’essor du cloud gaming et la recherche de solutions de contrôle plus sophistiquées que les écrans tactiles.