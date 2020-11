Le SSC Napoli gagne avec un maillot spécial en l’honneur de Diego Maradona face à l’AS Roma

Dans les maillots spéciaux « argentins », le SSC Napoli a une fois de plus commémoré son défunt icône du club Diego Maradona et a battu l’AS Roma 4-0 (1-0) (les temps forts dans la vidéo). Les buts de Napoli ont été inscrits par Lorenzo Insigne (31e), Fabian Ruiz (65e), Dries Mertens (81e) et Matteo Politano (86e).

En l’honneur de l’Argentin qui a conduit Napoli à ses seuls titres de champion en 1987 et 1990 et à remporter la Coupe UEFA en 1989, les Italiens du sud ont disputé le match de championnat dimanche contre l’AS Roma en maillot à rayures verticales bleues et blanches dans le design traditionnel de l’équipe nationale argentine.

L’hommage textile à l’idole pleurée dans le monde avait déjà été planifié avant la mort de Maradona selon les dons de l’association. Maintenant, cependant, le geste aurait une signification encore plus grande qu’on ne le pensait à l’origine.

Avant le début du match avec Rome, le capitaine de Naples, Lorenzo Insigne, a déposé une couronne de fleurs devant une grande photo de Maradona sur le portail principal du stade local de San Paolo, qui portera bientôt le nom du joueur le plus célèbre du club.

Lorenzo Insigne dédie un but à Diego Maradona

Sur le brassard de capitaine Insignes, « Adios 10 » a été écrit en mémoire du numéro de maillot de Maradona, auquel l’interruption à la dixième minute du match avec de longs applaudissements de tous les joueurs et des membres de la délégation des deux équipes devrait être une référence. Avant le coup d’envoi, les deux équipes ont pensé à Maradona avec une minute de silence.

Insigne a également dédié son objectif à Maradona, bien sûr. Il a couru après son but de coup franc directement converti en direction du banc de remplacement et a tenu un maillot Maradona prêt dans le ciel nocturne de Naples.

© imago images / LaPresse

Peu avant le début du match, le maire de Naples, Luigi de Magistris, a annoncé un autre honneur pour Maradona dans le paysage urbain de la métropole au pied du Vésuve. Le maire a confirmé sur les réseaux sociaux les plans de l’administration de la ville de dédier une nouvelle station de métro au légendaire artiste de balle.

Le tableau de la série A