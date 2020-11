Le soutien Covid pour les travailleurs indépendants a doublé en novembre en raison de nouvelles restrictions de verrouillage

Le gouvernement a annoncé qu’il doublait le soutien offert aux travailleurs indépendants tout au long du blocage d’un mois.Le premier ministre Boris Johnson a confirmé que le soutien aux travailleurs indépendants passerait de 40% à 80% des bénéfices pour novembre, pour aider ceux qui perdent en raison des restrictions. Son annonce est intervenue après que le gouvernement eut confirmé que le programme de congés, qui devait prendre fin samedi, serait prolongé d’un mois alors que les pubs, restaurants et magasins non essentiels reçoivent l’ordre de fermer. Je suis désolé pour l’angoisse « Le gouvernement avait été confronté à des appels pour augmenter les subventions financières pour les travailleurs indépendants afin de correspondre au programme de congé, qui prévoit que le Trésor couvre 80 pour cent des salaires des travailleurs. » Le premier ministre Boris Johnson a confirmé son soutien aux employés passeraient de 40% à 80% des bénéfices pour novembre (Photo: Getty) Présentant sa stratégie de verrouillage aux Communes, M. Johnson a déclaré: «Je suis vraiment désolé de l’angoisse que ces mesures imposeront en particulier aux entreprises qui vient de se remettre sur pied. Des entreprises à travers le pays qui se sont donné tant de mal pour se sécuriser Covid, pour installer des écrans Perspex, pour faire ce qu’il faut. «Chacune de ces actions a contribué à faire tomber le R et leur travail acharné, votre travail acharné les soutiendra. en bonne place, vous sera bien placé, mais il est maintenant clair que nous devons faire plus ensemble. »Ainsi, le gouvernement continuera à faire tout son possible pour soutenir les emplois et les moyens de subsistance au cours des quatre prochaines semaines, comme nous l’avons fait tout au long. «Nous avons protégé près de 10 millions d’emplois avec des congés et nous étendons maintenant le programme tout au long de novembre. L’annonce de M. Johnson est intervenue après que le gouvernement a confirmé le programme de congés, serait prolongé d’un mois (Photo: AP) Doublement du soutien« Nous déjà versé 13,7 milliards de livres sterling pour aider les travailleurs indépendants et je peux annoncer aujourd’hui que pour novembre, nous doublerons notre soutien de 40 à 80% des bénéfices commerciaux. »Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que, comme le programme de soutien du revenu du travail indépendant ( SEISS) a été calculé sur une période de trois mois, ce qui ferait passer le soutien total proposé de 40% à 55% des bénéfices pour la période de novembre à janvier. Il a déclaré que l’augmentation maximale de la subvention est désormais de 5160 £. a ajouté que les subventions seraient «également versées plus rapidement que prévu avec l’ouverture de la fenêtre de réclamation à la fin novembre plutôt qu’à la mi-décembre». «L’augmentation signifie 4,5 milliards de livres sterling de soutien aux indépendants entre novembre et janvier, « M. Sunak s aide.

