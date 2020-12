Le soulèvement de Boston signe Stand1 | Dot Esports

in

Photo de Robert Paul via Blizzard Entertainment

Le soulèvement de Boston a sans doute eu la saison la plus décevante de toutes les équipes du Overwatch Ligue jusqu’en 2020. Mais Boston étoffe sa liste de 2021 avec un joueur de tank talentueux en Stand1, a annoncé l’organisation aujourd’hui.

Stand1 a passé la saison précédente avec les Dragons de Shanghai, les aidant à prendre la première place de la saison régulière 2020 et à décrocher une troisième place dans la grande finale des séries éliminatoires.

Le joueur de 21 ans était l’un des principaux joueurs de chars de Shanghai la saison dernière. Ils ont terminé l’année avec une fiche de 27-2 en saison régulière et ont remporté la Coupe de mêlée et le compte à rebours de mai. Même avant son succès avec les Dragons, Stand1 a joué pour des équipes fortes comme la Gladiators Legion, Team Envy et NRG Esports.

Pendant ce temps, Boston a dû faire de gros changements après avoir terminé dernier de la saison régulière et terminé à égalité pour la neuvième place lors des séries éliminatoires. Une fois la saison terminée, l’équipe a abandonné tous les joueurs sauf quatre: Kelsey «Colourhex» Birse, Cameron «Fusions» Bosworth, Seo «Myunb0ng» Sang-min et Leyton «Punk» Gilchrist.

« Tout au long de la saison 2020 et en particulier dans la méta unique qui a défini les séries éliminatoires, Stand1 a fait preuve de flexibilité sur le rôle principal du tank pour Shanghai », a déclaré le président des jeux pour Uprising Chris « HuK » Loranger. «Nous sommes ravis de l’accueillir à Boston et de commencer à travailler avec lui aux côtés de Fusions en 2021.»

Stand1 rejoint désormais Fusions et Punk dans le cadre d’un noyau de tank dynamique pour l’équipe qui montre beaucoup de promesses sur le papier. Mais Boston a encore une signature à faire pour atteindre la taille minimale de la liste pour la saison 2021, qui sera presque certainement utilisée pour faire venir un deuxième joueur de soutien.