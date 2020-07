Le sort de chasseur et de druide à deux classes rejoint l’extension de l’académie Scholomance de Hearthstone

in

Image via Blizzard Entertainment

Hearthstone’s A venir Académie Scholomance l’expansion se rapproche dangereusement, de nouvelles cartes étant révélées chaque jour.

La dernière carte à rejoindre l’extension est Adorable Infestation, un sort Chasseur et Druide à un coût qui donne un serviteur + 1 / + 1, invoque un Louveteau 1/1 et ajoute un Louveteau à votre main.

Image via Blizzard Entertainment

Pour seulement deux manas, y compris le coût du louveteau en main, Adorable Infestation ajoute jusqu’à 3/3 de statistiques, réparties en trois cartes. Les joueurs Druid et Hunter peuvent facilement utiliser cette carte, en particulier dans un scénario de début de partie.

Ce n’est pas la carte la plus révolutionnaire et elle ne gagnera certainement pas les parties seules, mais en termes de valeur et de tempo, cela vaut la peine de jouer.

Si Adorable Infestation devait être comparée à une autre carte, il faudrait que ce soit Fire Fly. Leurs statistiques similaires, de leur mana à leur valeur globale, sont à peu près les mêmes. Fire Fly était une bonne carte qui offrait une quantité raisonnable de jeu, il n’y a donc aucune raison pour que Adorable Infestation ne puisse pas faire de même.

Académie de Scholomance de Hearthstone L’expansion sera mise en ligne le 6 août. Mais les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots disponibles sur la boutique en ligne de Blizzard.

Partager : Tweet