Le glorieux relais de cinq ans d’Al Hilal de Carlos Eduardo devrait se terminer imminemment après l’échec persistant à convenir d’une prolongation de contrat qui a forcé l’entraîneur Razvan Lucescu à exiger un nouvel ajout à l’étranger, selon des informations.

Eduardo, 30 ans, est devenu une légende au stade universitaire King Saud depuis un changement de juillet 2015 depuis Porto. Un total de 53 buts en 90 matches avec la Ligue professionnelle saoudienne a aidé le milieu de terrain offensif à devenir le meilleur buteur étranger du club et sept trophées majeurs ont été levés au cours de son passage.

Arriyadiyah Cependant, le journal a déclaré que les demandes financières du Brésil ont anéanti les espoirs d’un renouvellement d’un accord qui doit expirer ce mois-ci. La direction du club a cherché à limiter les modifications de son quota de sept joueurs non saoudiens en raison de l’impact du coronavirus, mais cette impasse pousse Lucescu à souhaiter un remplacement direct.

iG Esporte a rapporté le mois dernier qu’un quatuor de grands clubs brésiliens (Corinthians, Jorge Jesus’s Flamengo, Gremio et Athletico Paranaense) avait manifesté son intérêt.

Arriyadiyah avoir a également publié des liens cohérents avec les adversaires de la phase de groupes de l’ACL 2020 Shabab Al Ahli Dubai Club. Le joueur lui-même était sans engagement lorsqu’il a été interrogé par la même publication au début du mois.

« Il me reste deux mois dans mon contrat avec Al Hilal, et j’attendrai jusqu’au dernier jour, puis je prendrai une décision concernant mon avenir concernant le club et mon contrat qui s’applique à lui », a-t-il déclaré.

Les ouvertures d’Al Ahli Jeddah ont été discutées, tandis que les tenues de la Qatar Stars League et de la Turquie Super Lig persistent.

Le vol de tête 2019/20 a été reporté le 14 mars dans le but de freiner la propagation de la pandémie. Une date de reprise du 20 août a été proposée.

Hilal détient une avance de six points sur les champions d’Al Nassr avec huit matches en souffrance.

